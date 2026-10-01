Skyの報道によると、イェルチュは最近、FCバルセロナとインテル・ミラノから徹底的にチェックされていたという。報道では、数週間前に行われたVfBのビキング・スタヴァンゲル戦のチャンピオンズリーグで、両クラブのスカウトがイェルチュを現地で視察するためシュトゥットガルトを訪れていたとしている。

Skyによると、20歳のイェルチュにはバルサやインテルに加え、複数のイングランドのビッグクラブも関心を示しているという。また、スペイン紙as は最近、バルセロナの宿敵レアル・マドリーもイェルチュをリストアップしていると報じていた。

フィン・イェルチュとVfBシュトゥットガルトの契約はいつまで？

もちろんシュトゥットガルトとしては、イェルチュをできるだけ長くチームに引き留めたい考えだろう。しかし、これほどの名だたるクラブが関心を寄せ、なおかつ2030年までの長期契約を結んでいることから、仮に売却となれば、この守備の逸材には巨額の移籍金が見込まれる。

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VfBは2025年初め、イェルチュを2部の1.FCニュルンベルクから移籍金950万ユーロで獲得した。今ではセバスティアン・ヘーネス監督のチームに欠かせない存在となっており、今季はここまで行われた公式戦6試合すべてで先発出場し、その大半で好パフォーマンスを見せている。

新たにドイツ代表監督に就いたユルゲン・クロップは、その成長を評価し、イェルチュを初めてドイツA代表に招集した。木曜日のセルビア戦勝利ではシュトゥットガルト所属のイェルチュは90分間ベンチに座ったままだったが、日曜日のギリシャ戦で代表デビューを飾る可能性がある。