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レアル・マドリーのFWヤン・ディオマンデは、途中出場から古巣RBライプツィヒを相手に鮮烈なゴールを決め、再会を存分に楽しんだと明かした。若きアタッカーの一撃は、レアル・マドリーが危なげなく勝利したチャンピオンズリーグでの圧倒的な戦いを締めくくった。

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ディオマンデの一撃で締めくくったマドリーの圧勝

マドリーは水曜夜、ライプツィヒに4-1で快勝し、チャンピオンズリーグのグループステージで快進撃を続けた。キリアン・エンバペやアルダ・ギュレルといった主力も得点したが、この夜の主役はディオマンデだった。後半から途中出場し、古巣からゴールを奪った。ライプツィヒはT・ゴミスの得点で3-1とし、一時は反撃の兆しを見せたものの、ディオマンデの終盤の一撃がアウェーチームの逆転への望みを断った。

このFWのゴールは、スペインの名門がブンデスリーガからの獲得を熱望した理由を示す、技術の光る一撃だった。試合終盤、難しいボールに合わせると、力強さと正確さを兼ね備えたシュートでGKを破り、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームの4点目を決めた。ベルナベウでの90分間を通じたマドリーの優位を映す冷静なフィニッシュだった。アウェーチームは前回王者の厚みある攻撃陣にほとんど対処できなかった。

ボレーを生んだ瞬時の判断と正確な技術

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ゴールの場面でディオマンデは、ライプツィヒの守備陣からプレッシャーを受けながら、バウンドするボールの軌道を見極め、瞬時に判断する必要があった。トラップして体勢を整えるのではなく、より大胆な選択をし、それが見事に実を結んだ。このシュートには、スターぞろいのマドリーで重要な役割を築きつつある若きアタッカーの自信が表れていた。

ディオマンデは「僕のゴールは、もちろん簡単に決められるものではなかったけど、見栄えのいいゴールだ。うまくいったよ。ボールをコントロールするか、ボレーに賭けるかを決めなければならなかった。ああいう形でボレーが決まってうれしい」と説明した。

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ライプツィヒとの再会に気まずさなし

選手にとって古巣との対戦は気後れしたり、居心地の悪さを感じたりするものだ。注目を集める移籍から間もない場合はなおさらだ。しかし、ディオマンデは、かつてドイツでロッカールームを共にした選手たちとの対戦でも、まったく気負わなかったと強調した。重圧を感じる代わりに、大舞台で旧知の顔ぶれと再会する機会を楽しんだ。

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「元チームメートとの対戦は変な感じではなかった。むしろ楽しかったよ。みんな僕に優しくしてくれた。あそこにいた頃、僕が一番若かった。今夜また彼らに会えて本当にうれしかった」と付け加えた。

エル・クラシコを見据える





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欧州での一戦を勝利で終え、スペインの首都ではすぐに世界のサッカー界屈指の大一番へと関心が移る。マドリーは今週末、ラ・リーガの優勝争いに大きな影響を及ぼしかねないバルセロナ戦に臨む。長年遠くから見てきた伝統の一戦に出場することは、ディオマンデにとって夢の実現だ。

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古巣とのチャンピオンズリーグの一戦で重圧に対応できることをすでに証明したディオマンデは、世界中の視線がハンジ・フリック監督率いるバルセロナとの対戦に注がれる中、同じような活躍を願っている。「エル・クラシコは素晴らしい試合だ。子どもの頃に見ていたし、今週末の試合で役割を果たせるのが楽しみだ」とFWは締めくくった。マドリーのファンは、その得点力が週末の大一番でも発揮されることを願っているだろう。