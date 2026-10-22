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レアル・マドリーのFWヤン・ディオマンデは、古巣RBライプツィヒ戦で途中出場から鮮烈なゴールを決め、古巣との再会を存分に楽しんだと明かした。若きアタッカーの一撃が、レアル・マドリーの快勝に終わったチャンピオンズリーグでの圧倒的なパフォーマンスを締めくくった。

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ディオマンデがマドリーの圧勝を締めくくる

マドリーは水曜夜、ライプツィヒに4-1で快勝し、チャンピオンズリーグのグループステージで快進撃を続けた。キリアン・エンバペやアルダ・ギュレルといった主力も得点を挙げたが、この夜の主役は後半から出場し、古巣に一撃を見舞ったディオマンデだった。ドイツのチームはT・ゴミスのゴールで3-1とし、一時は反撃の兆しを見せたものの、ディオマンデの終盤の得点がアウェーチームの逆転への望みを断った。

このFWのゴールは、スペインの強豪がなぜブンデスリーガからの獲得に熱心だったのかを示す、高い技術が光る一撃だった。試合終盤に難しいボールに合わせると、パワーと正確さを兼ね備えたシュートでGKを破り、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームの4点目を決めた。ベルナベウでの90分を通じたマドリーの優位を映し出す決定力だった。アウェーチームは前回王者の攻撃陣の層の厚さに、ほとんど対抗策を見いだせなかった。

ボレーを支えた正確な技術

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ライプツィヒの守備陣からプレッシャーを受けるなか、ディオマンデは弾んだボールの軌道を見極め、一瞬で判断を下す必要があった。トラップして体勢を整えるのではなく、より大胆な選択を取り、それが見事に実った。その試みからは、スターぞろいのマドリーで重要な役割を築きつつある若きアタッカーの自信がうかがえた。

ディオマンデは「もちろん、僕のゴールは簡単に決められるものではなかったけど、見ていて気持ちのいいゴールだ。うまくいった。ボールをコントロールするか、ボレーに懸けるかを決めなければならなかった。ボレーがあんなふうに決まってうれしい」と説明した。

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ライプツィヒとの再会に気まずさなし

かつて所属したクラブとの対戦は、選手にとって気が重く、居心地の悪い経験になり得る。注目を集める移籍から間もない場合はなおさらだ。しかし、ディオマンデはドイツで同じロッカールームを使った選手たちと対戦しても、まったく気まずさはなかったと強調した。プレッシャーを感じるのではなく、この大舞台と懐かしい顔ぶれに再会する機会を楽しんだ。

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「元チームメイトと対戦するのは変な感じではなかった。むしろ楽しかった。みんな僕に優しくしてくれた。あそこにいた頃は僕が一番若かったし、今夜また会えて本当によかった」と続けた。

エル・クラシコへ向け、狙うは勝利





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欧州での一戦を勝利で終え、スペインの首都では早くもサッカー界最大の一戦に注目が移っている。マドリーは今週末、ラ・リーガの優勝争いに大きな影響を及ぼしかねないバルセロナ戦に臨む。長年遠くから見てきたディオマンデにとって、伝統の一戦に出場できるかもしれないことは夢の実現だ。

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古巣を相手にチャンピオンズリーグのプレッシャーに対応できることをすでに証明しただけに、世界中の視線がハンジ・フリック監督率いるバルセロナとの対戦に集まるなか、同じような活躍を見せたいところだ。「エル・クラシコは素晴らしい。子どもの頃に見ていた試合だし、今週末の試合で役割を果たすのが楽しみだ」とFWは締めくくった。マドリーのファンは、週末の大一番でも現在の得点ペースが続くことを願っているだろう。

複数クラブが絡む複雑な買い取り交渉や移籍条項は、欧州の強豪が守備の逸材を獲得するため、いかに戦略的に動いているかを示している。今後のリーグ戦を前にベッティング用のアカウントを登録する予定なら、残高を最適な状態にしておこう。最新の有効なbet365ボーナスコードを利用するための最新ガイドを確認し、ベッティングをより充実させよう。