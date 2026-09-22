レアル・マドリーのファンは、超高額のクラブ史上最高額補強に対して、わずか8試合でもう完全にうんざりしている

レアル・マドリーのファンは、ヤン・ディオマンデに完全に愛想を尽かしている。コートジボワール出身のこのアタッカーは昨夏、RBライプツィヒから1億4000万ユーロで獲得されたが、いまだ印象を残せていない。

19歳のこの選手は、レアル・マドリー史上最高額の補強だ。8試合でいまだ無得点、アシストも1つにとどまっているだけでなく、ピッチ外での振る舞いも物議を醸している。

レアル・マドリーは先週日曜、マドリード・ダービーでアトレティコに1-2で敗戦。この結果により、スペインリーグで現在4位となっている。

ディオマンデはアトレティコ戦の敗戦翌日、TikTokに動画を投稿した。コートジボワール人FWはダンスを披露しており、バックで流れていた楽曲には「1億4000万、それが彼らの要求した額だった。彼らはいつだって俺たちを批判しに来る……。それでも俺たちはただ上がり続ける」という歌詞が含まれていた。

この動画は、FCバルセロナFWカリム・アデイェミの妻の投稿への反応だった可能性が高い。ドイツ人のアデイェミはボルシア・ドルトムントから2200万ユーロで加入し、今季は素晴らしいスタートを切っている。

妻のロレダナはインスタグラムに「140 MILLION」と投稿。サッカーファンやメディアはこれを、宿敵レアル・マドリーへその巨額で移籍しながら、いまだ適応に苦しんでいるディオマンデに対する痛烈な皮肉だと即座に受け止めた。

レアル・マドリーの多くのファンは、この高額補強にオンライン上で怒りをあらわにしている。サッカーに集中すべきであり、この動画でクラブに恥をかかせていると考えているためだ。