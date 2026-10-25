共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーはスポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナに2-1で勝利し、重要な白星を挙げた。キリアン・エンバペが決定力を発揮して2得点。戦術的な駆け引きが濃い一戦で、フランス人FWの勝利を決定づける2ゴールがラフィーニャの同点弾をかすませた。

広告

レアル・マドリーは、重要なクラシコで戦術的な規律と鋭い攻守の切り替えを見せ、バルセロナを下した。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは整然とした4-3-3を採用。ホームのバルセロナにボール保持率62％を許したものの、試合を通じてより大きな脅威となった。レアル・マドリーの期待得点（xG）は1.95で、バルセロナの1.19を上回った。縦への速さを生かし、より質の高いチャンスを作り出したことを示す数字だ。

試合を決定づけたのは、キリアン・エンバペの決定力だった。41分に先制点を挙げ、前半終了前に貴重なリードをもたらした。61分にラフィーニャがバルセロナを同点に導いたものの、レアル・マドリーの守備は重圧の中でも持ちこたえた。そして87分、エンバペが決勝点を奪い、勝ち点3を確保。フランス人FWがスペインサッカー最大の一戦でクラブ通算100ゴールに到達する歴史的な夜となった。

GK＆DF

アンドリー・ルニン - 7/10

体調不良のティボー・クルトワに代わって出場したルニンは、ゴールマウスで堅実なプレーを見せた。枠内シュート6本に対して5セーブを記録し、被期待得点は1.19だった。55分のラフィーニャのシュートは防げなかったが、ポジショニングは総じて優れており、後半にはCKからのジェラール・マルティンのシュートを阻んだ。

フェデリコ・バルベルデ - 6/10

複合的な守備システムの中で右SBを務め、アンソニー・ゴードンの脅威を抑えることに注力した。交代するまでの62分間、献身的に働き、バルセロナがサイドで数的優位を作る場面でも、マドリーの守備の形を維持した。

広告 広告

ディーン・ハイセン - 8/10

若きDFはマドリーの最終ライン中央で、数字の面でも際立つ働きを見せた。重要なブロックやクリアを含め、守備で驚異的な19回の対応を記録。タックルでは一度も競り勝てなかったものの、試合を読む力と空中戦での強さが、バルセロナのチャンスを得点可能性の低いものにとどめる上で欠かせなかった。

Related Topics

イブラヒマ・コナテ - 7/10

バルセロナの流動的な前線3枚に対抗するために必要なフィジカルの強さを発揮した。マドリーの守備陣は試合を通じてデュエルに50回勝利。コナテもその一員として、カウンターを仕掛けるための安定した土台を築いた。

マルク・ククレジャ - 6/10

ラミン・ヤマルを監視する役割を担い、難しい一夜を過ごしながらも規律を保った。ヤマルの巧みなプレーに苦しむ場面もあったが、守備のコンパクトさを維持。流れの中から好機を生み出すバルセロナの主な選手たちを、おおむね封じる守備に貢献した。

広告

中盤

オーレリアン・チュアメニ - 8/10

マドリーの戦術上の要となった。ボール保持時には極めて効率的で、パス46本中44本を成功させた（成功率96％）。最終ラインの前で相手の攻撃を遮り、プレッシャーを受けながらもボールをつなぐことで、前線の3人が高い位置を保てるようにした。

ベルナルド・シウバ - 7/10

低い位置の中盤と前線をつなぐ役割を果たした。マドリーのボール保持が限られる中でも技術面で安定感をもたらし、バルセロナのハイプレスをかわす助けとなった。80分にカマヴィンガと交代した。

広告

アルダ・ギュレル - 7/10

前線3枚の右でプレーし、エンバペを除けばマドリーで最も継続的に脅威となった。枠内シュート3本を含む計5本のシュートを放ち、ジョアン・ガルシアに何度もセーブを強いた。創造的な視野を示した一方、この日は最後の決定力を欠いた。

ジュード・ベリンガム - 6/10

トップ下でプレーし、ゴール前での働き以上に運動量で貢献した。78分には大きなチャンスを逃し、低いシュートをゴール左に外したが、戦術的なポジショニングによってバルセロナのロドリの影響力を弱めた。

広告

ヤン・ディオマンデ - 6/10

左ウイングに配置され、チームの守備の形を保つことに注力した。前半アディショナルタイムの速攻ではシュートを放ったが、ブロックされた。試合終盤にカルロス・エスピと交代した。

攻撃陣

キリアン・エンバペ - 10/10

フランス人FWは完璧なパフォーマンスを披露した。レアル・マドリーの全2得点を挙げ、勝敗を分ける存在となった。41分の先制点ではゴールへの鋭い嗅覚を示し、87分の決勝点は攻守の切り替えからの攻撃を体現するものだった。この試合でクラブ通算100ゴールに到達し、マドリーの歴史に残る存在としての地位を確かなものにした。

広告

途中出場選手＆監督

デンゼル・ダンフリース - 6/10

バルセロナが勝ち越し点を狙う中、右サイドに新たな運動量を加えるため、62分にバルベルデに代わって出場。規律を保ち、リードを守り切ることに貢献した。

エドゥアルド・カマヴィンガ - 6/10

試合終盤の中盤に活力とボール奪取能力を加えるため、80分にベルナルド・シウバに代わって投入された。すぐに存在感を示し、卓越した技術でエンバペの2点目を見事にお膳立てした。

広告

トレント・アレクサンダー＝アーノルド - 評価なし

94分に出場。試合に影響を与えるには時間が足りなかった。

カルロス・エスピ - 評価なし

94分、時間を使い、結果を確かなものにするために投入された。





広告

ジョゼ・モウリーニョ - 9/10

モウリーニョ監督の戦術は的中した。ボール保持を譲り、縦への素早い攻守の切り替えに集中することで、バルセロナの高い最終ラインを攻略した。ハイセンの先発起用は、その多くの守備対応によって正しさが証明された。交代のタイミングも、同点に追いつかれた後にマドリーが主導権を取り戻す助けとなった。