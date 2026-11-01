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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、出場機会の少なさを理由にトレント・アレクサンダー＝アーノルドがクラブを去る可能性があるとの見方を一蹴した。ポルトガル人指揮官は、激しいポジション争いがある中でも、イングランド代表の同選手はチームにとって不可欠な存在だと主張している。

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モウリーニョ、移籍の憶測を一蹴

モウリーニョ監督は、アレクサンダー＝アーノルドが移籍を求める可能性があるとの噂を否定した。イングランド代表DFはサンティアゴ・ベルナベウで安定した出場時間を得られず、長期的な去就を巡る憶測が広がっていた。

モウリーニョ監督は最近、MFフェデリコ・バルベルデを右サイドの守備的なポジションで起用した。この戦術変更により、アレクサンダー＝アーノルドと同じくサイドバックのデンゼル・ダンフリースは、序列を下げることになった。それでもポルトガル人指揮官は、状況はしっかりと管理できていると強調。どちらの選手もマドリードからの移籍を求めることはないと確信している。

個人の感情より戦術的判断を優先

本職のサイドバック2人を外し、バルベルデを起用するのは、モウリーニョ監督にとって難しい決断だった。指揮官は、才能ある選手たちを先発から外さなければならないことへのつらさを率直に認めた。

「まず、私自身がつらい」とモウリーニョ監督は報道陣に説明した。「選手に嫌な思いをさせるのは好きではない。気持ちよく過ごしてほしい。各ポジションに2人ずつ選手をそろえながら、結局3人目を起用するのは、私にとって好ましいことではない」

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「しかし、そうした感情より重要なことがある。その時々にチームにとって、より大切なことだ。中盤を変え、フェデをあのポジションで起用する必要があると感じた。個々の選手を基準にしたのではなく、チームのために下した決断だ」

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選手たちは監督の決断を受け入れる

先発を逃した失望はあるものの、アレクサンダー＝アーノルドとダンフリースはともにプロとして対応している。モウリーニョ監督は、戦術的な判断の理由を説明するため、2人と明確に話し合ったことを明かした。

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「トレントとダンフリースは私の説明をよく受け入れてくれた」と指揮官は続けた。「チーム全体の利益のための選択であり、誰か個人に向けたものではないと理解してくれた。バルセロナ戦では、状況によりダンフリースがプレーし、トレントにも数分間の出場機会があった」

次戦でバルベルデを休ませる

過密日程のため、レアル・マドリーにとって選手の入れ替えは避けられず、出場機会はまもなく訪れる。モウリーニョ監督は、次のラシン・サンタンデール戦でバルベルデを先発から外すと明言。アレクサンダー＝アーノルドかダンフリースのどちらかに出番が回ることになる。

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「明日、バルベルデは先発しない。残る2人のうち、どちらかが先発する」と指揮官は述べた。