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レアル・マドリーのGKティボー・クルトワが、セリエCのレッジャーナの買収に乗り出し、拡大を続ける自身の事業ポートフォリオをさらに広げようとしている。ベルギー代表GKの投資ファンド「NXTPLAY Capital」は、同イタリアクラブの株式100％を取得する提案を提示した。

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クルトワ、イタリアのクラブ買収を計画

クルトワが近くイタリアのサッカークラブのオーナーになるかもしれない。自身の投資ファンド「NXTPLAY Capital」が、セリエCのレッジャーナに正式な買収提案を行った。イタリアの『スカイ・スポーツ・イタリア』や『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』を含む複数の報道によると、同ファンドは正式な提案を提出した。クラブの株式を100％取得し、経営権を完全に掌握することを目指している。

ベテランGKにとって、今回の動きはスポーツクラブの保有に向けた大きな一歩となる。スペインでの現役生活を続けながら、ビジネス上の影響力を広げようとしている。

地域とともに歩むクラブづくり

クルトワは2025年、ビジネスパートナーのゴンサロ・ビラとともにNXTPLAY Capitalを設立した。同プライベート・エクイティ・ファンドは、スポーツ、メディア、テクノロジー、消費者向けブランドへの戦略的投資に力を入れている。

マドリードでプレーするクルトワは、イタリアのクラブについて明確な構想を示し、地域との深い結び付きを約束した。「レッジョ・エミリアの人々が誇りに思えるものを築きたい。ピッチ上では高い目標を掲げ、地域に寄り添い、長く続くものにしたい」と説明している。

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地元の才能を育てることも、イタリアでの新たなプロジェクトにおける重要な優先事項だ。「若い選手たちに成長のための適切な環境を与えることを、我々のあらゆる取り組みの中心に据える」と付け加えた。

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拡大するスポーツ事業の投資先

今回の買収が成功しても、レッジャーナはNXTPLAY Capitalの拡大する投資先に加わる最初のサッカークラブではない。同ファンドはすでに、欧州のほかのクラブにも戦略的投資を行っている。

現在、フランスのル・マンFCとベルギーのKRCヘンクに出資している。クルトワとビラは、こうした戦略的投資を通じて、より広いクラブのネットワークづくりを積極的に進めている。

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そのネットワークに歴史あるイタリアのクラブを加えることは、ベルギー人GKの強い意欲を示すものだ。レッジャーナは現在セリエCで戦っているが、新たな資金的支援が前進を後押しする可能性がある。

法的拘束力のある正式な買収提案を待つ段階

クルトワとパートナーらの関心は明らかだが、買収交渉が正確にどの段階にあるかは、なおやや不透明だ。レッジャーナの現オーナー、ロマーノ・アマデイは売却をめぐる状況を公に説明した。

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アマデイは、NXTPLAY Capitalが強い関心を示している一方で、現経営陣はクラブに対する法的拘束力のある正式な買収提案をまだ受け取っていないと認めた。レッジャーナの首脳陣は慎重に対応を進めている。