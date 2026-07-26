英紙によれば、北ロンドンのクラブにとって、このような巨額移籍の資金面での実現可能性は何ら障害になっていないという。すでに土曜日にはThe Athleticが、アーセナルはヴィニシウスへのオファー提示を検討していると報じていた。

状況は大きな火種をはらんでいる。26歳のブラジル代表はレアル・マドリーとの契約が残り12カ月しかない。マドリーの新指揮官ジョゼ・モウリーニョは主力の流出に断固反対しているものの、ガナーズはこのブラジル代表をプレミアリーグへ連れてくるため、あらゆる手を尽くす構えを見せているようだ。

あと一歩で届かなかった欧州制覇の後、つまり前季のチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがパリ・サンジェルマンに敗れたあと、ミケル・アルテタ監督は悲願達成へ向けた最後のピースを探している。ここまでの移籍市場ではウインガーのクリストス・ツォリスとGKイラン・メスリエルの加入にとどまっており、チャンピオンズリーグを2度制したこのアタッカーの到来は、国際的なライバルに向けた大きなメッセージとなるだろう。

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ヴィニシウス・ジュニオールの現在のレアル・マドリーでの年俸は？

この動きは、ガナーズにおける構造的変化も浮き彫りにしている。アルテタが2019年に監督に就任した際、主な任務の一つは、週給35万ポンド（現在のレートで約41万ユーロ）以上を受け取っていたメスト・エジルやピエール＝エメリク・オーバメヤンのような高給取りを放出することだった。

だが今では、クラブは再び絶対的なトップクラスの選手に狙いを定めて投資している。今年初めにはブカヨ・サカが待遇改善を受け、年ごとの昇給付きで週給換算約42万7000ユーロの条件で契約延長を果たした。ヴィニシウスに移籍を決断させるには、アーセナルはレアルでの現在の週給約46万8000ユーロをさらに上回る条件を提示しなければならない。

スポーツディレクターのアンドレア・ベルタとアルテタは、サイドの強化に向けて事前に複数の選択肢を探っていた。パリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラについても集中的に議論されていたという。ただ、フランス人アタッカーには約1億5000万ユーロの移籍金が求められており、リヴァプールも関心を示しているため、現時点で具体的な動きに出たクラブはない。

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モウリーニョとヴィニシウスの間にある因縁の前史

マドリー側は、この動きに理解を示していないとされる。フロレンティーノ・ペレス会長は通常、全盛期にある主力選手を手放さない。モウリーニョもまた、このアタッカーを確実に計算に入れている。

両者の関係は過去、決して摩擦のないものではなかった。モウリーニョがベンフィカに在籍していた時期、指揮官がこのFWのゴールセレブレーションを批判したことで、両者は公の場で衝突した。この一件は、ジャンルカ・プレスティアーニがヴィニシウスに対して行った人種差別的侮辱とも重なっており、UEFAはその後、この選手を同性愛嫌悪的発言により6試合の出場停止処分とした。

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レアル・マドリーとヴィニシウス・ジュニオールはまだ合意に至っていない

ヴィニシウスのマドリーとの契約は2027年夏に満了するため、その時点でフリー移籍が可能になる。レアルはこのシナリオを何としても避けたい考えだ。理想は、現在の市場価値が1億4000万ユーロとされるこのウインガーとの契約延長だろう。だが、交渉は何カ月も前に始まっていたにもかかわらず、いまだ合意には達していない。

アルテタ率いるチームは来週土曜日、ジローナとの親善試合で新シーズンに向けたプレシーズンをスタートさせる。その後はレアル・ベティス、ボルシア・ドルトムント、コモと対戦し、8月16日にはマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドで最初の公式戦に臨む。