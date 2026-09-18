今夏で満了を迎える契約は延長されなかった。その代わりに、レアル・マドリーのスーパースターがスイスのスポーツブランド『On』に加わり、同ブランドのグローバルアンバサダーに就任する。

レアル・マドリーのスーパースターは8歳の時からナイキと契約を結んでおり、これまでは同アメリカ企業の「マーキュリアル」シリーズを着用してプレーしてきた。だが今後はOnのシューズを履くことになる。2010年の創業以来、とりわけランニングシューズとスポーツウェアで知られてきたOnは、エムバペとともにこの契約を公表した。フランス代表FWは「Onのプロダクトチームと直接連携していく」と、同社の声明で説明されている。

On、エムバペとともにサッカー市場への攻勢へ

エムバペ本人も新たなパートナーシップに大きな期待を寄せている。「最初から、Onには一緒にまったく新しいものを築き上げられる可能性があると感じ、心を動かされた。それは、未来のサッカーを形作る助けになるはずだ。僕たちが開発するものに、自分の経験と視点を持ち込みたい。イノベーションによって可能性の限界を押し広げながら、常にサッカーの楽しさに忠実でありたい。僕たちは同じ夢を共有している。そして、これはまだ始まりにすぎない」

On共同創業者で共同CEOのダビド・アレマンも、フランスのスーパースターとの協業に胸を躍らせている。「キリアンという存在によって、私たちはサッカーが将来どのようなものになり得るのかを夢見るための完璧なパートナーを得た」

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なお、エムバペはOnのサッカー部門における唯一の著名な新戦力ではない。チューリヒに本社を置く同社は、フランスのサッカーレジェンドであるティエリ・アンリが今後Director of Footballを務めることも発表した。報道によると、アンリはすでに2025年から舞台裏で同社のために働いており、エムバペにOnへの移籍を納得させるうえで重要な役割を果たしたという。

2019年からテニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーも共同オーナーを務めるOnは、これによってサッカー市場への野心的な進出に乗り出す。中心となるのは独自開発の「LightSpray」テクノロジーで、ロボットが1本の連続した糸からシューズのアッパーを製造するものだ。エムバペはその知見を生かし、新たなサッカーシューズの開発に関わっていくことになる。