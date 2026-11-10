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マルク・ククレジャは、メスタージャで行われたバレンシアとレアル・マドリーの物議を醸した一戦を受け、パブロ・マフェオを強く擁護した。スペイン代表のククレジャは、自身も同胞のマフェオと同じように熱くなりやすい気質だと認め、ピッチ上で起きたことはピッチ上だけのことだと強調した。

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メスタージャで混乱が勃発

メスタージャで行われたバレンシア対レアル・マドリーの緊迫した一戦を受け、ククレジャがマフェオについて語った。試合終了の笛が鳴った後、ロッカールームでの大乱闘が起き、アントニオ・リュディガーが観客席のサポーターと激しく言葉を交わすなど、現場は混乱に陥った。

大きな緊張を残して終わったこの試合で、マフェオは中心人物の一人だった。さらに、このサイドバックは試合のハーフタイム中に奇妙なインタビューに応じ、後に公の場で謝罪を余儀なくされた。

激しい気性との向き合い方

ククレジャは『カデナCOPE』の取材で、マフェオとの関係や試合中の出来事について直接問われた。マドリードの選手は、同僚の熱くなりやすい性格を率直に語り、ピッチ上で彼にどう対応すればいいかはよく分かっていると述べた。

「僕たちは長い付き合いだ」と、ククレジャはスペインのラジオ局に説明した。「彼がどういう人かはもう分かっている。それに、結局のところ……僕も少し似たところがある」

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このDFのよく知られた激しさについてさらに問われても、ククレジャは率直だった。「そう、とても激しい。本当に激しくて、少しクレイジーなところもある。でも、結局は問題なかった」

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ピッチ上で終わらせる

激しい試合だったものの、ククレジャはマフェオの攻撃的な姿勢はあくまでピッチ上だけのものだと強調した。実際、試合が終われば切り替えられることを、同じプロ選手として彼を最も尊敬する点の一つに挙げた。

「僕たちは話もしたし、すべてうまくいっていた」と、ククレジャは笑いながら締めくくった。「試合中はかなり激しくて、かなりしつこく、かなり憎たらしい。でも、試合が終わればそれで終わり。僕も少し似ているから、そこが好きなんだ。すべてをピッチ上に置いてくる」

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騒動を乗り越えて

関係当局が各事案を調査するなか、メスタージャでの激しい一戦の余波は続きそうだ。試合後にロッカールームで起きた乱闘と、リュディガーが観客と衝突した一件は、今後数日間にわたり間違いなく大きく報じられるだろう。