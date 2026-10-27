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レアル・マドリーのFWキリアン・エンバペが中国の歴史上の人物について冗談を言う動画が拡散し、大きな外交問題に発展した。この騒動でフランス代表のエンバペはすでに高額のスポンサー契約を2件失っており、批判の高まりを受けて中国政府も公式に見解を示した。

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エムバペに中国で激しい反発

エムバペを巡り、国際的な論争が急速に拡大している。マドリーのFWは、最近ソーシャルメディアに登場した際に中国のファンの反感を買い、同国で主要な商業パートナーシップを2件失った。

中国のブランドであるDongpengとMengniuは、フランス代表FWとの高額な提携を正式に打ち切った。この迅速な商業面での反発は、同選手が中国の元指導者、毛沢東の画像に反応した動画の配信に直接起因している。

中国政府が公式声明

事態はソーシャルメディア上の騒動から、国家間の外交問題へと急速に発展した。中国当局はこの問題に直接言及し、国内各地で同選手に向けられている広範な怒りを強く擁護した。中国外務省の報道官、グオ・ジアクン氏は火曜日の公式記者会見で、この件について詳しく語った。

「中国人民の感情を傷つけるいかなる言動も、当然ながら中国社会全体から共通の拒絶に遭う」とジアクン氏は記者団に語った。MadeInFootが伝えている。

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拡散した動画の発端

論争の発端は、オンライン番組『The Bridge』の配信回だった。番組中、エムバペは中国の元指導者の顔に自身の顔を重ねた、大幅に加工されたネット上の合成画像を見て笑う姿を見せた。

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この短い場面は、中国のさまざまなソーシャルメディアですぐに激しく広範な反応を引き起こした。市民は、著名な歴史的人物に対する甚だしい無礼だと受け止め、強い不満を相次いで表明した。

スターFWにとって、ピッチ外で極めて厳しい時期となっている。エムバペは最近のバロンドールの順位で2位となったばかりだが、今や世界でも特に収益性の高い市場の一つで、評判を大きく損なう事態に直面している。

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商業面への影響に対応

エムバペと広報担当者は、この予期せぬ外交上の対立がもたらす深刻な影響に、慎重に対処しなければならない。DongpengやMengniuのような大企業から多額の資金面での支援を失うことは、アジアにおける商業契約全体にとって大きな打撃となる。

高まる緊張を和らげるため、同選手が公式に謝罪するかどうかはまだ分からない。現時点では、自身のブランドを取り巻く外部の激しい騒ぎにもかかわらず、サッカーに集中し続けなければならない。レアル・マドリーは、マネジメントチームがピッチ外での損害を抑えるべく懸命に取り組む一方、スターFWがピッチ上で好結果を出し続けることを期待している。