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レアル・マドリーの元選手・元監督ホルヘ・バルダーノが、エル・クラシコで勝負を決める2得点を挙げたキリアン・エンバペを絶賛した。アルゼンチン出身のバルダーノは、スポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナを破ったフランス人FWの絶大な影響力を称え、クラブにとって「疑いようのないリーダー」だと語った。

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エムバペが重要なクラシコで輝き、勝利に貢献

バルセロナ戦で勝利を決定づける活躍を見せたエムバペを、レアル・マドリーのレジェンド、バルダーノが絶賛した。フランスのスーパースターが勝敗を分ける存在となり、レアル・マドリーはスポティファイ・カンプ・ノウで宿敵に2-1の重要な勝利を収めた。

エムバペは大きな注目を集めたクラシコで2得点を挙げた。試合を支配して勝利に導いたそのプレーは、すぐにバルダーノの目に留まった。同氏は、エムバペがチームメイトに与える紛れもない影響力を強調した。

バルダーノが生来のリーダーシップを強調

『モビスター・プラス・デポルテス』の番組『ラ・カサ・デル・フトボル』に出演したバルダーノは、得点力豊かなアタッカーがすでにロッカールームの中心的存在となっている理由を説明。リーダーシップにはさまざまな形があると指摘した。

「技術面でのリーダー、感情面でのリーダー、社交面でのリーダーがいる。誰もがそれぞれのやり方でチームを率いる」とバルダーノは説明した。「1試合に1得点のペースでゴールを決める選手が、どうしてリーダーでないと言えるだろうか」

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フランス人FWを際立たせる知性

1980年代には選手としてレアル・マドリーでプレーしたバルダーノは、27歳のエムバペがこれほど大きな影響力を持つ理由をさらに語った。チームの敬意を得るうえで、知性が非常に重要な役割を果たすと強調している。

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「リーダーシップとは影響力を持つことだ。そしてゴールを決める選手は、誰よりも影響力があるだろう？」とアルゼンチン人のバルダーノは続けた。「エムバペは非常に、非常に知的な人物だ。本人が望まなくてもリーダーになる。彼が思いつくことは何であれ、必ずチームメイトの注意を引くからだ」

人々の注目を集めるこの生来の力はピッチ上でも発揮されており、エムバペは今季わずか13試合で14得点3アシストという驚異的な数字を残している。

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レアル・マドリー、次なる一戦へ

エムバペはシーズンが進むなかでも、この圧倒的な得点ペースを維持したいところだ。フランス代表FWは、今週末のリーガでレアル・マドリーがラシン・サンタンデールと対戦する際に、得点数の上積みを狙う。