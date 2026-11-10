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フランス代表主将のキリアン・エンバペは苦しい時期を乗り越え、今後の代表での活動に完全に集中している。レアル・マドリーのチームメイトであるイブラヒマ・コナテは、エンバペが最近のバロンドールを巡る失望と、中国での物議を醸した発言に対する激しい批判から力強く立ち直ったと強調した。

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エムバペがフランス代表に復帰

エムバペが正式にフランス代表に復帰した。今後のネーションズリーグの試合に向けての復帰となる。代表主将は負傷により母国の直近3試合を欠場したが、イタリア、トルコとの対戦で前線を率いる準備は万全だ。

27歳のFWにとって、ピッチ内外で驚くほど波乱の多い時期が続いていた。しかし、代表とレアル・マドリーでチームメイトのコナテは、エムバペが最近の苦難を完全に乗り越えたと断言している。

コナテ、レアル・マドリーに不可欠なエムバペを称賛

エムバペは先日、バロンドール投票でイングランド代表主将ハリー・ケインに次ぐ2位となった。権威ある個人賞を逃したことは間違いなく痛手だったが、コナテはエムバペの状態も精神面も非常に良好だと強調した。

「彼はとても良い精神状態にある。最近の試合を見れば分かる」とコナテはロイター通信が伝えたところによると説明した。「彼は決定的な仕事をしてきた。マドリードで我々にとって絶対に欠かせない存在だ」

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最近のピッチ外での騒動を乗り越えて

バロンドールを逃した失望に加え、エムバペは中国で大きな反発を招いた。自身の顔を現代中国の建国指導者である毛沢東の画像に重ねたネット上のミームに言及したためだ。発言について謝罪を余儀なくされ、複数のブランドが直ちにエムバペとの商業提携を解消した。さらに、国営放送局CCTVの番組編成からスペインリーグの試合が完全に外された。ピッチ外でのこうした大きな騒動にもかかわらず、コナテはワールドカップ優勝経験者がいつものように対応したと考えている。

「彼は負けず嫌いだから、受賞の可能性があると思っていたバロンドールを獲れなかったのは、もちろんつらいことだ」とコナテは付け加えた。「だが翌日には、練習に完全に集中していた」

ネーションズリーグの試合に焦点

フランス代表がネーションズリーグの戦いを再開する中、エムバペはピッチ上のプレーで示そうとしている。代表はイタリア、トルコとの重要な試合に備えており、主将には復帰後すぐに結果を出すことが期待される。