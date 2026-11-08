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ジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがバレンシアに快勝して代表戦による中断期間に入る中、選手の疲労に懸念を示した。ポルトガル人指揮官は、友人のカルロ・アンチェロッティ監督を含む各国代表の指揮官が、疲れ切った主力選手たちに無理をさせないよう願っていると認めた。

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代表ウィークを懸念するモウリーニョ

マドリーがメスタージャでバレンシアに3-0で快勝した後、モウリーニョ監督は選手の健康について明確な警鐘を鳴らした。ポルトガル人指揮官は試合後の記者会見で、現在の日程がチームに与えている身体的負担を強調した。

国内での試合が中断するなか、レアル・マドリーの複数の主力選手は各国代表としてプレーするため、世界各地へ向かう。クラブでの活動からすぐに代表での活動へ移ることに、モウリーニョ監督は主力選手のコンディションを強く懸念している。

代表監督への要求

モウリーニョ監督は、クラブと代表での活動を両立させる難しさを認めた。自身が代表監督になれば、おそらく自分のチームを優先するだろうとしながらも、不必要な負傷から選手を守る重要性を強調した。

「いつか私が代表監督になるかもしれないので、あまり言うつもりはない。ただ、もしそうなれば、私はクラブに対して非常に多くを求めるだろうという気がする」と、モウリーニョ監督はクラブの公式サイトで説明した。「自分自身と自分のチームのことを考えるだろう。そういう気がする。代表監督には、選手の回復を助ける際にプロとして対応する責任がある。幸運を祈ろう」

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カルロ・アンチェロッティへのメッセージ

マドリーの指揮官は、ブラジル人選手のヴィニシウス・ジュニオールとエンドリッキを指揮するカルロ・アンチェロッティとの親しい関係にも特に言及した。モウリーニョ監督は、旧知のアンチェロッティ監督が今回の代表ウィーク中、2人の出場時間を慎重に管理することを望んでいる。

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「だから、友人のカルロにさえ電話をかける気にはならない」とモウリーニョ監督は語った。「ただ、カルロの場合は、誰が彼のもとへ行くかを見てほしい。プレーしなければならないヴィニシウスと、エンドリッキだ。カルロがエンドリッキを起用してくれたら、私は感謝する。心配しているのはカルロのチームではない。ただ、選手が過度な負荷で負傷することを、彼らも喜びはしないと思う」

回復に努めるマドリーの選手たち

マドリーの選手のかなりの数が、厳しい試合日程に臨むため各国代表に合流する。モウリーニョ監督は、選手たちが週の前半を国内での試合による疲労の回復に費やすことになると考えている。

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さらにレアル・マドリーは、主力選手たちが新たな負傷を負うことなくスペインの首都に戻ることを強く願っている。短い中断期間を経て国内での戦いを再開するにあたり、モウリーニョ監督のチームは全選手が万全の状態である必要がある。