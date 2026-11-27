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ポルトガル人のベルナルド・シウバが、レアル・マドリーで目覚ましい変貌を遂げている。シーズン開幕当初はフィジカルコンディションが整わず、ジョゼ・モウリーニョ監督のもとで先発の座をつかめずにいたが、徐々にチームの主要な戦力となり、最近の連勝に欠かせない存在となっている。

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モウリーニョはプレシーズン中、具体的には8月初旬、ブダペストで行われたフェレンツヴァーロシュとの親善試合の後に、ベルナルドを名指しで批判していた。

ポルトガル人指揮官は当時、「ベルナルドは我々にとって非常に重要な選手だ。だが、かわいそうに、彼は休暇中に何もしないのが好きなタイプの一人だ。メンタル面では、自由な時間に何もしないのは彼にとって良いことだが、フィジカルコンディションが落ちた状態で戻ってきた。改善しなければならない」と語っていた。

モウリーニョの批判は率直なものだったが、その発言は同時に、指揮官と選手の良好な関係をうかがわせるものでもあった。実際、モウリーニョの存在は、シウバがマンチェスター・シティとの契約満了後にレアル・マドリー移籍を選んだ大きな要因の一つだった。

ベルナルド・シウバの行き先を決めたモウリーニョ

マンチェスター・シティを退団してフリーとなったベルナルド・シウバには、バルセロナやアトレティコ・マドリーを含む複数のクラブが関心を寄せていた。

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スペインの両クラブはこのポルトガル人選手の獲得に近づいているとみられていたが、ベルナルドはモウリーニョの後押しを受けたレアル・マドリーからのオファーを知るやいなや、すべての交渉をストップし、スペインの首都への移籍を選んだ。

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しかし、プレシーズン中に浮上した疑問は公式戦の開幕後も消えなかった。マンチェスター・シティの黄金期を主力として支えたベルナルド・シウバだが、レアル・マドリーではすぐに定位置を確保することができなかったのだ。

モウリーニョは当初、中盤にフィジカル面でより強力なコンビを起用し、ほとんどの試合でフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニを第一選択としていた。そのため、ベルナルド・シウバの居場所ははっきりしないままだった。

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ローマでのチャンスが流れを変えた

ベルナルド・シウバは辛抱強くチャンスを待ち続け、それはイタリアの首都ローマで訪れた。モウリーニョは彼に20分間の出場機会を与え、ベルナルドは今季チャンピオンズリーグにおけるレアル・マドリー初の大逆転劇に貢献した。

モウリーニョはこのとき、中盤でベルナルド・シウバとアルダ・ギュレルを組ませ、バルベルデをサイドバックに下げることで、ゲームメイク能力に優れた選手たちにスペースを与えた。

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この策は的中し、レアル・マドリーは1-3のビハインドから4-3で逆転勝利を収めた。それでもモウリーニョは、これほど創造性に傾き、十分なフィジカルの強さを欠く中盤コンビに頼ることにまだ納得しておらず、オリンピコでの記者会見で「もし最初からアルダとベルナルドで戦っていたら、ローマに5点を奪われていただろう」と語った。

この試合が行われたのは10月14日のことだ。そのわずか1週間後、ベルナルドはライプツィヒ戦で先発出場し、今季ここまでレアル・マドリーで唯一となるゴールも記録した。

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しかし、真の試金石となったのは10月21日だった。カンプ・ノウでのバルセロナ戦でベルナルドとアルダ・ギュレルがそろって先発し、レアル・マドリーは勝利を収め、リーグ戦の優勝争いで失っていた差の一部を取り戻した。

この試合でベルナルドは、レアル・マドリーの冷静な「肺」としての存在感を再び示し、単に攻撃の組み立てに加わる以上の役割を担った。

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ベルナルド、単なるゲームメーカーにとどまらず

ベルナルドはボールを動かしてリズムを生み出すだけでなく、豊富な運動量と絶え間ない動きでも際立っている。シーズン序盤には万全ではなかったあのエンジンを、徐々に取り戻しつつあるとスペイン紙『マルカ』は伝えている。

ビルドアップにおいてチームにより高い組織性と明確さをもたらしているだけでなく、ベルナルド、アルダ、バルベルデの組み合わせは、レアル・マドリーの中盤に新たな構造を生み出した。

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モウリーニョがキャプテンを偽サイドバックとして起用していることもあり、レアル・マドリーのMFたちが相手にとって予想外のエリアに顔を出す光景は、もはや当たり前のものとなっている。

こうした絶え間ない動きはチームに重要な撹乱の要素をもたらしている。相手は中盤での複数の動きへの対応を強いられ、その結果、アタッカー陣が持ち味を発揮してゴールに迫るためのスペースが広がっているのだ。