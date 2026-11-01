レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督、ジュード・ベリンガムの物議を醸すバロンドール順位に衝撃！

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、最近行われたバロンドールの投票でジュード・ベリンガムがトップ10入りを逃したことに驚いたと認めた。ポルトガル人指揮官は世界的スター数人を称賛した一方、自身のチームのMFの最終順位に明確な不満を示し、突然コメントを打ち切った。

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ベリンガムの順位にモウリーニョ驚き

モウリーニョ監督が、最近のバロンドール投票結果に公然と疑問を呈した。ポルトガル人指揮官は、ベリンガムの最終順位に大いに驚いたという。イングランド代表のベリンガムは、この権威ある賞のランキングで物議を醸す11位に終わった。この順位にクラブで同選手を指揮するモウリーニョ監督は困惑を隠せなかったが、最初の発言の後、不当だと感じた理由についてそれ以上は語らなかった。

ベリンガムはレアル・マドリーにとって欠かせない存在であり、トップ10入りを逃したことは大きな話題となった。モウリーニョ監督も最終的な投票結果について、自身の思いをメディアに明確に伝えた。

マドリー指揮官が投票結果への不満を明かす

モウリーニョ監督はメディアに対し、個人賞についての考えを述べた。他の世界的スター数人を称賛した一方、発言の締めくくりではベリンガムの最終順位が話題の中心となった。

モウリーニョ監督はクラブの公式サイトで、「バロンドールの投票に関して、少し驚いたのはジュード・ベリンガムの順位だ。11位だった」と述べた。

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レアル・マドリーの指揮官は、長々と批判を展開することなく、自身の思いを示した。そして「これ以上コメントはない」とだけ付け加え、この話題を締めくくった。

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モウリーニョ、ケインとエンバペを称賛

ベリンガムの順位への驚きを口にする前に、モウリーニョ監督はかつて指導したストライカー、ハリー・ケインを祝福した。マドリーの選手が最高賞を受賞できなかったことへの落胆を認めつつ、イングランド代表のケインが新たな栄誉を手にしたことを心から喜んだ。

モウリーニョ監督は「私はハリー・ケインと仕事をする幸運に恵まれた。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロフェッショナルであり、素晴らしい人間だ」と説明。「私の選手が受賞できなかった悔しさはあるが、正直に言って、ハリーのことをとてもうれしく思っている」と続けた。

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モウリーニョ監督はFWキリアン・エンバペも特に称賛し、国際舞台での比類ない実績に触れた。「キリアンは唯一無二だ。バロンドールは毎年あるが、ワールドカップの歴史上最高の選手はただ一人しかいない」と付け加えた。

マドリー、ラシン・サンタンデール戦に集中

レアル・マドリーは現在、ラシン・サンタンデールとの重要なラ・リーガの一戦に向けて準備を進めている。モウリーニョ監督率いるチームは開幕からの10試合で勝ち点24を獲得し、リーグ3位につける。首位バルセロナとの差は懸念される6ポイントに広がっており、これ以上勝ち点を取りこぼすわけにはいかない。