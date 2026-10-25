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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日に行われるバルセロナとのラ・リーガの大一番で、新星ラミン・ヤマルに対応するために戦術を変えることはないと強調した。ポルトガル人指揮官は、チームが最近セビージャとRBライプツィヒに大勝したことを重要視せず、エル・クラシコではそれまでの調子は何の意味も持たないと断言した。

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レアル・マドリー、バルセロナ戦へ準備

レアル・マドリーは今週日曜日、注目のラ・リーガでのバルセロナ戦に向け、カンプ・ノウへの遠征を準備している。モウリーニョ監督は、世界的に有名なエル・クラシコを前に、チームの意識を正しく整えようとしてきた。アウェーのレアル・マドリーは、セビージャとRBライプツィヒをそれぞれ4-1で圧倒し、絶好調でこの一戦に臨む。

しかし、モウリーニョ監督は、直近の快勝が宿敵との対戦で自チームに自動的な優位をもたらすわけではないと強調する。ポルトガル人指揮官は選手たちに、集中力を保つよう求めた。この一戦特有の重圧と雰囲気の中では、過去のパフォーマンスはまったく意味を持たなくなると考えている。

モウリーニョ監督、ヤマルの脅威に見解

週末の試合を前に大きな焦点となっているのは、レアル・マドリーがバルセロナのウイング、ヤマルの脅威にどう対処するかだ。若きFWは、バルセロナの攻撃を担う中心選手として急速に存在感を高めている。ヤマルが明白かつ差し迫った脅威であることを認めながらも、モウリーニョ監督は一人の選手を止めるためだけに、確立してきた戦術の基本方針を覆すことはないと主張。ピッチ上で自分たちらしいサッカーを貫かなければならないと強調した。

「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい選手には敬意を払う」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで語った。「相手を尊重することと、計画や構造を変え、自分たちの本質を忘れることは別だ。彼に対しても、ほかの質の高い相手に対しても、我々はそうしない」

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直近の好調はクラシコに影響しない

レアル・マドリーは国内大会と欧州大会での直近2試合で、見事な攻撃を披露し、計8得点を挙げた。チームは絶好のタイミングで得点のリズムをつかんだように見える。これほどの好調にもかかわらず、レアル・マドリーの指揮官はロッカールームに慢心が入り込むことを許さない。カンプ・ノウで迫る一戦が世界的にどれほど大きな意味を持つかも、すぐに認めた。

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「我々は良い流れにある。試合に勝ち、良いプレーをし、得点も挙げている……。だが、クラシコではそれは影響しない。クラシコは別の試合だ」とモウリーニョ監督は指摘した。「私のクラシコやダービーでの経験では、その前に起きたことに大きな意味はない。

「レアル・マドリーとバルセロナは、少なくともシーズンに2度、時にはそれ以上クラシコで対戦する。監督が誰かはそれほど重要ではない。最も重要なのはクラシコの世界的な規模であり、それは唯一無二だ。サッカー界にはほかにも重要なダービーがあるが、この一戦は特別で、たいてい世界中のサッカーファンが足を止めて見守る。素晴らしい試合になり、我々が勝てることを願う」

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日曜日の大一番に懸かるもの

日曜日にカタルーニャで行われる大一番は、両強豪クラブにとってラ・リーガのシーズンを左右する一戦となりそうだ。どちらにとっても、好結果を得られれば、今後の重要な数週間に向けた優勝争いの流れを引き寄せられる可能性がある。

スペインの2大クラブが再び激突する一戦を、世界中のサッカーファンが注視する。日曜日のキックオフが迫る中、視線はカンプ・ノウに注がれている。