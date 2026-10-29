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フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、キリアン・エンバペが中国の元指導者、毛沢東に関する最近の発言を謝罪したことを受け、騒動を終わらせるよう呼びかけた。レアル・マドリーのスター選手は、ポッドキャストへの出演中にSNS上のミームに言及し、中国で大きな反発を招いていた。

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エンバペの発言が中国で大きな反発を招く

エンバペが中国で大きな論争の渦中に置かれている。フランス代表とレアル・マドリーのFWは、最近出演したポッドキャストで、中国のかつての指導者、毛沢東を独裁者と呼んだ。

この発言は、収益性の高い中国市場で即座に反発を呼んだ。国有放送局のミグは、日曜日に予定されているレアル・マドリー対ラシン・サンタンデールの試合を放送しないことを決めた。さらに、中国の複数の大手ブランドが27歳のエンバペとの関係を断った。乳製品企業の蒙牛と上海ミルクグラウンド・フードテック、飲料企業のイーストロック・ビバレッジは、同選手とのすべての協力を打ち切った。

フランスサッカー連盟トップ、論争の終結を求める

フランスサッカー連盟（FFF）トップのディアロは、代表チームの主将を擁護した。エンバペに侮辱する意図はなかったと強調し、この件はこれで収束すべきだとの考えを示している。

ディアロは木曜日、フランス紙 ウエスト・フランス に対し、「この論争が長引くべきではないと願っている。キリアンは、あの発言に至った経緯を十分に説明しているからだ」と語った。「彼は謝罪した。今はこの件をここまでとし、彼ができる限り良い環境でシーズンを続けられるようにすべきだと思う」

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SNS上のポッドキャストを巡るミームとは

今回の論争の発端は、エンバペがクラブ内で強い影響力を持っているとされることを巡る、以前から続く冗談にある。ファンはその権力を強調するため、政治家や軍の指導者の顔をエンバペの顔に差し替えたミームを頻繁に作成してきた。欧州メディアで「独裁者」というあだ名が付いたのもそのためだ。

その後削除されたフランス語のポッドキャストで、エンバペは毛沢東の顔を自身の顔に加工した画像について話した。画像に写る人物について、冗談交じりに「誰かだよ。中国の独裁者だったと思う」と述べた。『チャイナ・デーリー』は、この出来事が「有名人の影響力の限界をはっきりと思い起こさせるもの」になったと指摘した。

レアル・マドリーとラ・リーガ、事態の収拾図る

レアル・マドリーとラ・リーガはともに正式に謝罪し、スペインサッカー界は経済面と社会面への影響を抑えようとしている。中国市場は、リーグのグローバル戦略にとって依然として極めて重要だ。ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、緊張緩和に向けて直接行動を起こした。対策チームを設置し、水曜日には姚敬・駐スペイン中国大使と会談した。