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ジョゼ・モウリーニョ監督と、その率いるレアル・マドリー、そして1月のエンドリッキ獲得を望むクラブ、特にミランとローマにとって、悪い知らせが届いた。土曜日のセルタ・ビーゴ戦で負傷したエンドリッキは、今朝受けた検査で左内転筋の損傷が判明した。初期の情報によると、ブラジルの若手有望株は2～3週間の離脱を余儀なくされる見込みだ。

2006年生まれのエンドリッキは、シーズン序盤に4試合を欠場した筋肉系の負傷に続き、再び離脱することになった。パルメイラス出身の同選手は、出場機会を得ることにも、万全のコンディションを取り戻すことにも苦しんでいる。ミランにとっても悪い知らせだ。カルディナーレが先週土曜日、calciomercato.comの取材で認めたように、ミランはアモリムのために編成したチームの質を大きく引き上げるべく、以前からエンドリッキを獲得候補に入れている。

カルディナーレの構想では、エンドリッキへの投資により、ミランは世界屈指のセカンドストライカー、あるいは攻撃の最前線に立つラモスを支えるトップ下の一人を手にできる。その鍵となるのが、アモリムの描くブラジル人選手の起用法だ。ラモスの代役ではなく、トップ下にさらなる質を加える存在として考えている。ギリシャのワンダーキッド、カレツァスがボルシア・ドルムトゥンドのプロジェクトを選ぶ前なら、担えたかもしれない役割だ。

度重なる負傷に、カルディナーレはエンドリッキのコンディションへの疑念を抱くかもしれない。ただ、同選手の代理人を務めるロック・ネーションズとは直接の連絡を保っている。ここ数日にはミラノで、ミランのオーナーと同代理店の使者が会談した。

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今回のエンドリッキの離脱によっても、ミランの移籍市場での戦略は基本的に変わらない。1月にレアル・マドリーへ大型オファーを提示し、実現しなければ来夏に話を持ち越す方針だ。カルディナーレの中では、エンドリッキとミランの結び付きは実現させるべきものなのだ。

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唯一のプランBは、トップ下で力を発揮し、ハーフスペースでもプレーできる実力派を見つけることだ。シセが試合を重ねるごとに成長し、多くのゴールを挙げていることも考慮に入れている。一方、カマルダのレンタル移籍が確実視される中、より差し迫って必要なのはセンターバックとラモスの控えの補強だ。