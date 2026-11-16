レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオール、ブラジル代表の重圧を受け入れ、エンドリッキとエステヴァンを批判から守ると誓う

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ヴィニシウス・ジュニオールがブラジルの次世代を担う選手たちに呼びかけ、代表としてプレーする大きな重圧を引き受ける覚悟を示した。レアル・マドリーのスターは、失意のワールドカップ敗退後に本来の調子を取り戻せず苦しんだと認める一方、今後は若手選手を批判から守る役割を果たす決意を語った。

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ブラジル代表のリーダーとして

シンガポールでの代表活動中、ヴィニシウスは率直に語り、まだ26歳ながらチーム内ではベテランの立場にあることを理解していると明かした。エンドリッキとエステヴァンを筆頭に新たな才能が台頭する中、若いチームメートが自由にプレーできるよう、世間からの批判を自らが引き受けるべきだと考えている。世界的なスターであり、チャンピオンズリーグを複数回制した選手として、自身に寄せられる期待も自覚している。

「最も若い選手たちには、ここに来て楽しみ、重圧を感じずにプレーしてほしい」とヴィニシウスは語った。『Globo Esporte』が伝えている。「僕はすでに2度のワールドカップに出場している。経験が豊富で、世界最高の選手の一人でもある僕が、より大きな責任を負わなければならない。僕がこの役割を担い、エンドリッキやエステヴァンら若い選手たちが学び、成長できるようにしたい。僕やハフィーニャ、マルキーニョス、マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイスが彼らを守り、その責任を引き受けるんだ」

ブラジル代表で変わった意識

ヴィニシウスは、リーダーとしての意識を持つまでには時間がかかったことも認めた。以前は代表の親善試合に公式戦と同じ強度で臨むことができなかったという。試合の種類にかかわらずブラジルのファンは最高の結果を求めていると語り、今では意識を切り替え、代表のどの試合にも万全の準備で臨んでいる。

「ワールドカップ後に批判されるのは普通のことだ。ファンは優勝を4年間待ち続け、僕たちは応援してくれた国全体を失望させた。僕は16歳でレアル・マドリーへの移籍が決まったときから批判を受けてきた。誰もが言いたいことを言うものだと学んだし、自分にとってプラスになることを受け止めなければならない」と述べた。

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「代表では多くの試合で良いプレーができなかった。クラブでの親善試合を、ただの一試合としてプレーする習慣があったからだ。代表では親善試合もワールドカップと同じで、準備を整えなければならないと理解するまで時間がかかった。ファンにとっては、親善試合だからということは関係ない。ピッチに出てゴールを決め、チームを勝たせなければならない。それを理解するまで時間がかかったんだ」

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ワールドカップ後の苦しい時期を振り返る

ヴィニシウスは、 最近のクラブでのパフォーマンス低下 についても、自らを厳しく振り返った。2026年ワールドカップでブラジルがノルウェーに敗れて早期敗退したことが精神的に響き、気が緩んだ時期があったと認めた。本人によれば、オフシーズンは例年の厳しいトレーニングよりも家族との時間や心身の回復を優先し、その結果、スペインで迎えた今季は出遅れたという。

「ワールドカップ後、十分な準備ができていなかったと思う。僕たちブラジル人にとって、ワールドカップの影響はとても大きいからだ。あれほど早く敗退するとは思っていなかった。だから休暇中は思い切り楽しみ、休んで気分転換し、家族と過ごす時間を増やした。結果として、ここ数年よりもトレーニングの量が少なくなった」とレアル・マドリーの選手は明かした。

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カルロ・アンチェロッティの下で

ヴィニシウスはカルロ・アンチェロッティとの関係にも触れ、イタリア人指揮官が代表チームにいることを喜んだ。スペインの首都でともに仕事をしてきたヴィニシウスは、アンチェロッティが自身のキャリアを変え、クラブと代表の双方でゴール前の決定力を高める助けになったと考えている。

「僕はずっと彼に強い愛着を持っている。彼はレアル・マドリーでもサッカー界でも、僕の歩みを変えてくれた。いつも僕を守り、最善の形で導いてくれた」とヴィニシウスは説明した。「彼がブラジル代表に来ると知ったときはうれしかった。自分の数字が良くなると分かっていたからだ。彼の下ではこれが10点目で、それ以前は6点しか取っていなかった。僕たちはミスを減らし、短い期間で取り組まなければならない。彼が僕たちにとって最高のチームとフォーメーションを見つけ、ブラジルらしいプレーができるようにしてくれると確信している」