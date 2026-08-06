注目してほしい。ここからは数字の話だ。2025年11月27日にヤン・ディオマンデがCDレガネスと契約してから、2026年7月16日にRBライプツィヒと契約するまで、その間は232日だった。この約8カ月の間に、コートジボワール人の彼がスペインのクラブでプレーしたのはわずか10試合、合計出場時間は542分だった。

それでも、1928年にマドリード南部の郊外で創設されたクラブであるレガネスは、すでにザクセン州のクラブから誇るべき2000万ユーロを受け取っている。ライプツィヒで何が起きたかは周知の通りだ。電光石火のスピードを誇るディオマンデは、公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録し、2025-26シーズンのブンデスリーガ新人王に選出。現在は3桁の金額でレアル・マドリーへ移籍しようとしている。驚きだ！

その“白い巨人”が実際にいくらの移籍金を支払うことになるのか。この数日間、レガネスでも最大の関心事となっていた。なぜなら、100万ユーロが上積みされるたびに、現在2部のクラブにもより多くの取り分が入るからだ。

レガネスはディオマンデのレアル移籍でいくら利益を得たのか？

というのも、レガネスはディオマンデ売却の際、売却益の5％を受け取る条項を確保していた。再売却額の5％ではない。つまり、19歳は2000万ユーロで売却された。したがって、Sky の報道通り、レアルへの移籍が基本移籍金1億2500万ユーロで成立するなら、売却益は1億500万ユーロとなり、その5％は525万ユーロとなる。さらに移籍金には到達しやすいボーナス1000万ユーロが加わる可能性があり、さらに500万ユーロは到達がより難しいとSkyは伝えている。

このシナリオであれば、レガネスはディオマンデによって、もともとユセフ・エン＝ネシリ（2019-20シーズンにセビージャFCへ）と並ぶクラブ史上最高額売却選手である彼から、固定分だけで2550万ユーロを得ることになる。つまり、1分あたり4万7048ユーロ、あるいは1試合あたり約255万ユーロをもたらした計算だ。驚きだ！

では、その542分の出場時間で、当時昇格組だったレガネスでディオマンデは実際どのようなプレーを見せていたのか。ここでもセビージャFCが大きな役割を果たすことになる。

Getty Images

ヤン・ディオマンデはかつてどのクラブでトライアルを受けたのか？

ディオマンデはそれ以前にも、すでに本当に波乱に満ちた道のりを歩んでいた。母国で見出された後、いくつもの経緯を経て、アメリカ・フロリダ州デイトナビーチにある私立スポーツアカデミー、DMEアカデミーにたどり着いた。そこではすぐさま圧倒的な存在となり、チェルシー、クリスタル・パレス、AFCボーンマス、グラスゴー・レンジャーズ、コロラド・ラピッズ、シャーロットFCでのトライアル練習の機会を素早く勝ち取った。

今となっては信じがたいことに、しかしすべてのクラブがディオマンデを見送った。そこでレガネスが獲得に動いた。DMEとの直接的なつながりがあったからだ。「多くの人はこの話を本当には知らないが、レガネスのオーナー（ジェフ・ルーノウ、編集部注）はヒューストンでブルー・クロウという投資グループを率いていて、確かUSLのクラブであるCascadeを買収したばかりだったと思う」と、2021年から2024年までDMEでスポーツディレクターを務めたトッド・イーソンは最近、ESPNに語った。「彼はまた、私が協力していたアフリカのグループにも資金を出していて、そのグループがこうした選手たちを見つけ出していた。彼はアフリカのパートナーと仲たがいしたのだと思う。それでディオともう1人の選手をレガネスに連れてきたんだ」

移籍金ゼロで加入したディオマンデがシーズン途中にスペインへやって来たのは、2025年11月14日の18歳の誕生日を迎えて初めてそれが認められたからだった。ただ、アメリカから現在14キャップの代表選手となった彼は負傷を抱えてやって来たため、初めてメンバー入りしてデビューするまでには2025年3月まで待たなければならなかった。

Getty Images

彼のためだけにテストマッチを実施！ ヤン・ディオマンデはレガネス指揮官に強烈な印象を残した

彼の到着前、レガネスの首脳陣はこのウインガーを映像でしか見ていなかった。負傷から回復し、ようやくU-19で練習を始めると、他の全員を大きく上回る出来を見せ、誰もが目を丸くした。

そこでレガネスは、ディオマンデのためだけに内部テストマッチを開催した。トップチームが、セカンドチームとU-19の選手を中心に構成されたチームと対戦したのだ。ディオマンデは衝撃的なパフォーマンスを披露し、幾度もの卓越した個人技の末に2つのスーパーゴールを決め、プロチームのDF陣を完全に翻弄した。

「彼は信じられなかった。最初のボールタッチの時点で、私たちは『これは特別だ、普通じゃない』と言っていた」と、当時のキャプテン、セルヒオ・ゴンサレスは最近、ラジオ局COPEで振り返った。指揮官ボルハ・ヒメネスは大急ぎで、ディオマンデを早めに交代させるよう求めた。負傷を避けたかったからだ。もう十分に見たと感じていた。ヒメネスにははっきりしていた。この少年は残留争いに必要だ。そして、それも今すぐに。

Getty Images

ヤン・ディオマンデのレガネスデビュー戦の相手は、よりによってレアル・マドリーだった

それから100時間もたたないうちに、ディオマンデはトップチームで初出場を果たした。わずか4分間の短い出場だったが、よりによってエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで、新天地となるレアル・マドリーが相手だった。その14日後には、FCバルセロナ戦で先発デビューを飾った。

そして迎えたのが5月4日、セビージャのサンチェス・ピスフアンだった。レガネスは降格圏を脱する位置と4ポイント差の19位で敵地に乗り込み、その前節はホームでジローナと後半アディショナルタイムの末にようやく幸運な引き分けに持ち込んでいた。

戦力を削がれた陣容の中、アウェーチームは2-2を維持していた。そして90分を大きく過ぎたところで、この試合最後のプレーが訪れる。セビージャのCKをはね返した後、レガネスはGKを起点に素早くプレーを再開し、前がかりになっていたホームチームの守備陣を相手にカウンターを発動。ディオマンデは飛び出してきたGKオルヤン・ニーランの脇へボールを流し込み、ゴールまで約22メートルの位置で、目の前には無人のゴールだけが残っていた。

Getty Images

ヤン・ディオマンデはレガネスの決定機を逃す ファンから批判も

やや慌てたように放ったシュートは、左ポストの外へ外れた。最終的に、レガネスに足りなかったのは、ディオマンデがその足元に持っていたこの2ポイントだった。SNS上ではファンが激怒し、彼を激しく批判した。落胆したヒメネス監督はこの場面についてこう語っている。「95分、ディオマンデが1人でゴールへ向かって走っていくのを見たとき、私はもう勝ったと思った。その瞬間、勝利を信じた。彼には別の選択もできたはずだ。それはほぼ間違いない。彼はまだ非常に若く、このレベルは彼にとって新しいものだ。今はサポートが必要だ。彼は打ちのめされていた」

その数日後、ディオマンデは、サッカーの試合での決定機逸が完全に無意味に思えるほどの運命の一撃に見舞われた。行く先々で誰からも大の家族思いだと言われるこの若手は、突然、妹ロクサーヌを失った。ワールドカップ期間中、彼はこれを公にし、The Players' Tribuneで彼女へ向けた非常に感情的な手紙をつづった。

その翌週末、ディオマンデはおそらくレガネスのユニフォームでベストのパフォーマンスを見せた。エスパニョール・バルセロナに3-2で勝利したホームゲームは、それまで8試合続いていた未勝利の流れを断ち切る一戦となった。ディオマンデは2-0となるゴールを決め、3-0につながるオウンゴールもほぼ彼が生み出したものだった。この得点により、18歳5カ月27日でプリメーラ・ディビシオンで得点したレガネス史上最年少選手となった。

ヤン・ディオマンデ不在のCDレガネスはどうだったのか？

「僕は若い頃から、今起きていることに備えてきた。だからプレッシャーは感じていない。この瞬間が来ることは分かっていた。夢がかなったよ」と、ディオマンデはその後、ファンサイトsomoslega.comに語った。「昔はみんなでテレビを見ながら、選手たちがゴールを決めて名前を呼ばれるのを見ていた。今、自分がここにいて、自分の名前がチャントされるのを聞ける。それがとてもうれしい」

この勝利、そして残り2節でのさらに2勝によって、2016年に初昇格し、4年間にわたってリーグにとどまったこのクラブは、2部降格に必死に抗った。しかし、助けにはならなかった。ジローナ、そして――よりによって――セビージャに勝ち点1及ばず、レガネスは再び降格した。

もしディオマンデがセビージャで試合終盤の3-2を決めていたら、その後の試合で何が起きていたかは誰にも分からない。その後、彼がドイツで一気にレアル・マドリー行きへの道を切り開く一方で、レガネスは彼抜きで非常に複雑な1年を過ごした。16位で、再降格を勝ち点6差で辛うじて回避した。

今、クラブには新たなスタートが待っている。少なくとも財政面では順調だ。ただ、これまで新戦力への投資額は127万ユーロにとどまっている。ここにさらに550万ユーロが加われば、ディオマンデのおかげでレガネスは移籍市場で大きな後押しを得ることになる。

ヤン・ディオマンデ：キャリア成績