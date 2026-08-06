注目してほしい。ここからは数字の話だ！ 2024年11月27日のCDレガネス、そして2025年7月16日のRBライプツィヒ。ヤン・ディオマンデがそれぞれのクラブと契約書にサインした日付の間は232日だった。この8か月足らずの間に、コートジボワール人のディオマンデがスペインのクラブで出場したのはわずか10試合、プレー時間は合計542分だった。

その一方で、1928年にマドリード南部の郊外で創設されたクラブ、レガネスは、すでにザクセンのクラブから誇らしい2000万ユーロを受け取っていた。ライプツィヒで何が起きたかは周知の通りだ。電光石火のスピードを誇るディオマンデは、公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録し、2025-26シーズンのブンデスリーガ新人王に選出 され、そして今、木曜午後に正式発表された通り、1億ユーロ超の移籍金でレアル・マドリーへ移籍する。なんということだ！

レアル・マドリーが実際にいくら支払うのか。ここ数日、レガネスでも最大級の関心事となっていた。というのも、1百万ユーロが上積みされるたびに、現在2部のクラブにもより多くの利益が入るからだ。

レガネスはディオマンデのレアル移籍でいくら利益を得たのか？

というのも、レガネスはディオマンデ売却の際に、売却益の5％を受け取る条項を確保していた。再売却額ではない！ つまり、19歳は2000万ユーロで売却された。したがって、Sky の報道通り、レアルへの移籍が基本移籍金1億2500万ユーロで成立したのであれば、売却益は1億500万ユーロとなり、その5％は525万ユーロになる。さらに移籍金には、比較的達成しやすい1000万ユーロのボーナスが加わる可能性があり、Skyによれば、さらに500万ユーロは達成がより難しいボーナスとされている。

このシナリオであれば、レガネスは、すでにユセフ・エン＝ネシリ（2019-20シーズンにセビージャFCへ移籍）と並ぶクラブ史上最高額売却のディオマンデによって、固定額だけで2550万ユーロを手にすることになる。つまり、1分あたり4万7048ユーロ、あるいは1試合あたり約255万ユーロを彼から得た計算だ。驚異的だ！

では、ディオマンデはこの542分間の出場で、当時昇格組だったレガネスで実際にどのようなプレーを見せていたのか。ここでもセビージャFCが大きな役割を果たすことになる。

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ヤン・ディオマンデはかつてどのクラブでトライアルを受けたのか？

ディオマンデはその前に、すでにまさに波乱の旅路を経験していた。母国で見いだされた後、いくつもの経由地をたどって、アメリカ・フロリダ州デイトナビーチにある私設スポーツアカデミー、DMEアカデミーへたどり着いた。そこではすぐに圧倒的な存在となり、チェルシー、クリスタル・パレス、ボーンマス、グラスゴー・レンジャーズ、コロラド・ラピッズ、シャーロットFCでのトライアルの機会を素早くつかみ取った。

今となっては信じがたいことに、しかしそれらすべてのクラブがディオマンデを見送った。レガネスが獲得に動いた。それを可能にしたのはDMEとの直接的なコネクションだった。「この話を本当に知っている人は多くないが、レガネスのオーナー（ジェフ・ルーノウ、編集部注）は、ヒューストンでブルー・クロウという投資グループを率いていて、たしかUSLクラブのカスケードを買収したところだと思う」と、2021年から2024年までDMEでスポーツディレクターを務めたトッド・イーソンが最近、ESPNに語っている。「彼はまた、私が協力していたアフリカのグループにも資金を提供していて、そのグループがこうした選手たちを発掘していた。彼はそのアフリカのパートナーと仲たがいしたのだと思う。だからディオと、もう一人の選手をレガネスに連れてきたんだ」

移籍金なしで加入したディオマンデがシーズン途中にようやくスペインへやって来たのは、それが11月14日の18歳の誕生日を迎えて初めて許可されたからだった。ただ、アメリカから現在14試合出場の代表選手は負傷を抱えており、そのため初めてメンバー入りし、デビューを果たすまでには2025年3月を待たなければならなかった。

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彼のためだけのテストマッチ！ ヤン・ディオマンデはレガネス指揮官に強烈な印象を残した

加入前、レガネス首脳陣はこのウイングを映像でしか見たことがなかった。負傷から回復した彼がついにU-19でトレーニングを始め、他の全員を大きく上回る姿を見せると、その場の誰もが目を見張った。

そこでレガネスは、ディオマンデのためだけに内部テストマッチを企画した。トップチームが、セカンドチームとU-19の選手を中心に構成されたチームと対戦したのだ。ディオマンデは衝撃的なパフォーマンスを披露し、いくつもの見事な個人技の末に2つのスーパーゴールを決め、トップチームのDF陣を完全に翻弄した。

「彼は信じられなかった。最初のボールタッチの時点で、私たちはこう言ったんだ。『何か特別なものがある。普通じゃない』と」と、当時のキャプテン、セルヒオ・ゴンサレスは最近、ラジオ局COPEで振り返った。指揮官ボルハ・ヒメネスは急いでディオマンデの早めの交代を求めた。もう十分に見たからこそ、負傷を避けたかったのだ。ヒメネスにははっきりしていた。この少年は残留争いに必要だ。そしてそれも、今すぐに！

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ヤン・ディオマンデはよりによってレアル・マドリー戦でレガネスデビュー

それから100時間もたたないうちに、ディオマンデはトップチームで初めて4分間の短い出場機会を得た。しかも場所はエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ、相手は新天地となるレアル・マドリーだった。その14日後には、FCバルセロナ戦で先発デビューを果たした。

そして迎えたのが5月4日、セビージャのサンチェス・ピスフアンだった。レガネスは降格圏一つ上との勝ち点差4で順位表19位のまま乗り込み、前節はホームでジローナ相手に後半アディショナルタイムになってようやく幸運な引き分けに持ち込んだばかりだった。

人数面で苦しい構成だったアウェーチームは2-2を維持し、90分を大きく過ぎたところで試合最後のプレーを迎える。セビージャのCKをはね返したあと、レガネスはGKを経由して素早く攻撃を開始し、前がかりになっていたホームチーム守備陣を相手にカウンターを発動した。ディオマンデは飛び出してきたGKエルヤン・ニーランの脇へボールを流し、ゴールまで約22メートルの位置で、目の前には無人のゴールだけが残っていた。

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ヤン・ディオマンデ、レガネスにとって決定的チャンスを逸す － ファンから批判

やや焦ったように放たれたシュートは、左ポストの外へ外れた。最終的にレガネスに足りなかったのは、まさにディオマンデの足元にあったこの勝ち点2だった。SNS上でファンは激怒し、彼を激しく批判した。落胆したヒメネス監督はこの場面についてこう語っている。「95分、ディオマンデが単独でゴールへ向かって走っていくのを見た時、私はすでに勝ったと思った。その瞬間、勝利を信じた。彼には別の選択肢もあったはずだ。それはほぼ間違いない。彼はまだとても若い選手で、このレベルは彼にとって新しいものだ。今の彼にはサポートが必要だ。彼は打ちひしがれていた」

そのわずか数日後、ディオマンデは、サッカーの試合での決定機逸が完全に取るに足らないものになってしまうほどの痛ましい出来事に見舞われた。関係者の誰もが大の家族思いだと口をそろえるこの若手は、妹ロクサーヌを突然失った。ワールドカップの期間中、彼はThe Players' Tribuneで彼女に宛てた極めて感情的な手紙をつづり、このことを公にした。

その次の週末、ディオマンデはおそらくレガネスのユニフォームで最高のパフォーマンスを見せた。エスパニョール・バルセロナ戦でのホーム3-2勝利は、それまで8試合続いていた未勝利の流れを断ち切るものとなった。ディオマンデは2-0のゴールを決め、さらに3-0につながるオウンゴールの主因にもなった。この得点により、彼は18歳5か月27日でプリメーラ・ディビシオンにおいて得点したレガネス史上最年少選手となった。

CDレガネスはヤン・ディオマンデ不在でどうだったのか？

「こうした今起きていることに対して、僕は若い頃から備えてきた。だからプレッシャーは感じていない。この瞬間が来ることは分かっていた。夢がかなったんだ」と、ディオマンデはその後、ファンサイトsomoslega.comに語った。「昔はみんなでテレビを見ながら、選手がゴールを決めて名前を呼ばれるのを見ていた。今ここにいて、自分の名前がチャントされるのを聞けることが、本当にうれしい」

この勝利と、さらに残り2節での2勝によって、2016年に初昇格し、その後4年間リーグにとどまったこのクラブは、2部降格に対して最後まで力強くあらがった。しかし、それでも足りなかった。よりによってジローナ、そしてセビージャに勝ち点1差で、レガネスは再び降格した。

もしディオマンデがセビージャで土壇場の3-2を決めていたら、その後の試合で何が起きていたかは誰にも分からない。その後、彼がドイツで一気にブレイクし、スペインのレアル・マドリーへと舞い戻る一方で、レガネスは彼抜きで非常に複雑な1年を過ごした。16位で、再降格を勝ち点6差で辛うじて回避した。

今、クラブには新たなスタートが待っている。少なくとも財政面は良好だ。ただし、ここまで新戦力に投じた額はわずか127万ユーロにとどまっている。そこに新たに加わる550万ユーロが、レガネスに移籍市場で大きな後押しをもたらすことになる。ディオマンデのおかげでだ。

ヤン・ディオマンデ：キャリア成績