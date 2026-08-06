注目してほしい。ここからは数字の話だ！ 2025年11月27日にヤン・ディオマンデがCDレガネスと契約し、2026年7月16日にRBライプツィヒと契約するまで、その間は232日だった。この8か月足らずの間に、コートジボワール人のディオマンデがスペインのクラブで出場したのはわずか10試合。総出場時間は542分だった。

その対価として、1928年にマドリード南部の郊外で創設されたクラブ、レガネスは、すでにザクセン州のクラブから誇るべき2000万ユーロを受け取っていた。ライプツィヒで何が起きたかは、よく知られている。圧倒的なスピードを誇るディオマンデは、公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録し、ブンデスリーガ2025-26シーズンのルーキー・オブ・ザ・シーズンに選ばれた。そして今、3桁の金額でレアル・マドリーへ移籍する。驚異的だ！

レアル・マドリーが実際にいくらの移籍金を支払うのか。この数日間、レガネスにとっても最大級の関心事だった。なぜなら、100万ユーロ上積みされるたびに、現在2部に所属するこのクラブにもより多くの取り分が入るからだ。

ディオマンデのレアル移籍で、レガネスはいくら利益を得たのか？

というのも、レガネスはディオマンデ売却時に、再売却額ではなく、売却益の5％を受け取る条項を確保していたのだ！ つまり、19歳のディオマンデは2000万ユーロで売却された。そして、Sky の報道通り、レアルへの移籍が基本移籍金1億2500万ユーロで成立すれば、売却益は1億500万ユーロ。その5％は525万ユーロになる。さらに移籍金には、達成しやすいボーナス1000万ユーロが加わる可能性があり、Skyによればさらに500万ユーロは達成がより難しいという。

このシナリオであれば、ディオマンデは、2019-20シーズンにセビージャFCへ移籍したユセフ・エン＝ネシリと並んで、すでにクラブ史上最高額の売却選手でもあるが、レガネスにもたらす固定収入は2550万ユーロとなる。つまり、1分あたり4万7048ユーロ、あるいは1試合あたり約255万ユーロを生み出した計算だ。驚異的だ！

では、ディオマンデはその542分間の出場で、当時昇格組だったレガネスで実際どのようなプレーを見せたのだろうか。ここでもセビージャFCが大きな役割を果たすことになる。

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ヤン・ディオマンデはかつてどのクラブでトライアルを受けていたのか？

ディオマンデはそれ以前に、すでにまさに波乱の遍歴を経験していた。母国で見いだされた後、いくつもの経由地を経て、アメリカ・フロリダ州デイトナビーチにある私立スポーツアカデミー、DMEアカデミーにたどり着いた。そこで彼はたちまちすべてを支配する存在となり、チェルシー、クリスタル・パレス、ボーンマス、グラスゴー・レンジャーズ、コロラド・ラピッズ、シャーロットFCでのトライアルを素早く勝ち取った。

今となってはにわかに信じがたいが、これらすべてのクラブがディオマンデを見送った。そこでレガネスが動いた。DMEとの直接的なつながりがあったからだ。「多くの人はこの話を本当には知らないが、レガネスのオーナー（ジェフ・ルーノウ、編集部注）はヒューストンでBlue Crowという投資グループを率いていて、たしかUSLのクラブであるCascadeを買収したばかりだったと思う」と、2021年から2024年までDMEでスポーツディレクターを務めたトッド・イーソンは最近、ESPNに語った。「彼は私が協力していたアフリカのグループにも資金を提供していて、そのグループがこうした選手たちを見つけていた。彼はそのアフリカ人パートナーと仲たがいしたのだと思う。それでディオと、もう1人の選手をレガネスへ連れてきたんだ」

移籍金ゼロで加入したディオマンデがシーズン途中にスペインへやって来たのは、11月14日の18歳の誕生日を迎えるまではそれが認められていなかったからだ。ただ、現在14キャップの代表選手である彼は、アメリカから負傷を抱えたままやって来ており、初めてメンバー入りしてデビューするまでには2025年3月を待たなければならなかった。

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彼のためだけのテストマッチ！ ヤン・ディオマンデがレガネス指揮官に強烈な印象

加入前、レガネスの幹部陣はこのウインガーを映像でしか見ていなかった。だが、回復後にU-19でトレーニングを開始し、他の全員を大きく上回る姿を見せると、誰もが目を見張った。

そこでレガネスは、ディオマンデのためだけに内部テストマッチを実施した。トップチームが、セカンドチームとU-19の選手たちを織り交ぜたチームと対戦したのだ。ディオマンデは衝撃的なプレーを披露し、いくつもの見事な個人技の末に2本のスーパーゴールを決め、プロチームの守備陣を完全に圧倒した。

「彼は信じられなかった。最初のボールタッチをした時点で、私たちは『これは特別だ、普通じゃない』と言っていた」と、当時のキャプテン、セルヒオ・ゴンサレスは最近、ラジオ局COPEで振り返っている。ボルハ・ヒメネス監督は急いで、ディオマンデを早めに交代させるよう求めた。負傷を避けたかったからだ。彼はすでに十分に見ていた。ヒメネスは確信した。この少年は残留争いに必要だ。それも今すぐに！

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ヤン・ディオマンデのレガネスデビュー戦は、よりにもよってレアル・マドリー戦だった

それから100時間もたたないうちに、ディオマンデはついにトップチームで4分間の短い出場機会を得た。しかも場所はエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ、相手は新天地となるクラブ、レアル・マドリーだった。14日後には、バルセロナ戦で先発デビューを果たした。

そして迎えたのが5月4日、セビージャのサンチェス・ピスファンだった。レガネスは前節、ホームでジローナと後半アディショナルタイムにようやく運よく引き分けたあと、残留圏と勝ち点4差の19位でこの一戦に乗り込んだ。

人数面で苦しい陣容だったアウェーチームは2-2を維持し、90分を大きく過ぎたところで試合最後のプレーを迎える。セビージャのCKを跳ね返したあと、レガネスはGKを経由して素早く展開し、前掛かりになっていたホームチームの守備陣を相手にカウンターを発動した。ディオマンデは飛び出してきたGKオルヤン・ニーランの脇へボールを流し、ゴールまで約22メートルの位置で、目の前には無人のゴールだけが残っていた。

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ヤン・ディオマンデ、レガネスにとっての決定機を逃す ファンから批判

やや焦ったのか、彼はボールを左ポストの外へ流してしまった。最終的な結果として、レガネスには、ディオマンデの足元にあったこの2ポイントが足りなかった。SNS上ではファンが怒りを爆発させ、彼を激しく批判した。落胆したヒメネス監督はこの場面についてこう語っている。「95分、ディオマンデが独走でゴールへ向かっていくのを見た時、私はもう勝ったと思った。その瞬間、勝利を信じた。彼には別の選択肢があったはずだ。それはほぼ間違いない。彼はまだとても若く、このレベルは彼にとって新しい。今の彼にはサポートが必要だ。本人もひどく打ちのめされていた」

そのわずか数日後、ディオマンデは、サッカーの試合での決定機逸が完全に無意味に思えてしまうような運命的な打撃を経験する。彼は、これまで彼を支えてきたすべての人々から大の家族思いだと評されている若手だが、突然、妹のロクサーヌを失った。W杯期間中、彼はThe Players' Tribuneで彼女に宛てた非常に感情的な手紙を記し、このことを公にした。

その直後の週末、ディオマンデはおそらくレガネスのユニフォームで最高のパフォーマンスを見せた。エスパニョール・バルセロナとのホームゲームでの3-2の勝利は、それまで8試合続いていた未勝利を止めるものだった。ディオマンデは2-0のゴールを決め、3-0につながるオウンゴールもほぼ彼が生み出した。彼の得点により、18歳5か月27日でプリメーラ・ディビシオンにおけるレガネス史上最年少得点者となった。

ヤン・ディオマンデ不在のCDレガネスはどうだったのか？

「僕は幼い頃から、今起きていることに備えるよう育てられてきた。だからプレッシャーは感じていない。この瞬間が来ることは分かっていた。夢がかなったよ」と、ディオマンデはその後、ファンサイトsomoslega.comに語った。「昔はみんなでテレビを見ながら、選手がゴールを決めて名前を叫ばれるのを見ていた。今、ここにいて、自分の名前がチャントされるのを聞けることは、本当に幸せだ」

この勝利、そして最終節とその前節のさらに2勝によって、2016年に初昇格し、その後4年間リーグにとどまったクラブは、2部降格に対して最後まで必死に抗った。しかし、それでも届かなかった。ジローナ、そして――よりにもよって！――セビージャに勝ち点1及ばず、レガネスは再び降格した。

もしディオマンデがセビージャで土壇場の3-2を決めていたなら、その後の試合で何が起きていたかは分からない。その後、彼がドイツから一気にスペインへ、王者レアル・マドリーへと駆け上がる一方で、レガネスは彼抜きで非常に複雑な1年を過ごした。16位で、再降格をわずか勝ち点6差で回避したのだ。

今、クラブには新たな出発が待っている。少なくとも財政面は良好だ。ただし、ここまで新戦力に投じた金額はわずか127万ユーロ。そこに今、さらに550万ユーロが加わり、レガネスに移籍市場で大きな後押しをもたらすことになる。ディオマンデのおかげで。

ヤン・ディオマンデ：キャリア成績