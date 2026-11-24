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来季のレアル・マドリーの攻撃陣の構想を覆しかねない動きが明らかになり始めた。ノルウェー人FWアーリング・ハーランドのサンティアゴ・ベルナベウ移籍の可能性を巡って新たな兆候が浮上しており、財政面ではこれまで考えられていたほど不可能な取引ではないかもしれない。しかし、それはジョゼ・モウリーニョ監督に、チームを代表するスターの一人の将来を巡る大きなジレンマを突きつけるものだ。

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スペインのサイト『デフェンサ・セントラル』によると、「ABC」の記者ルベン・カニサレス氏は、YouTubeチャンネルでルベン・マルティン氏と共演した際、ハーランドを巡る興味深い動きについて言及した。ノルウェー人FWの周囲の人々、とりわけ父親がレアル・マドリー移籍を望んでおり、その実現に向けて動いていると明かしたという。

さらに同氏は、マンチェスター・シティとの契約に盛り込まれた契約解除条項の金額は出回っている推定額を大きく下回り、1億から1億5000万ユーロの間だと指摘した。

このニュースが特に注目を集めるのは、ハーランドが2025年1月にマンチェスター・シティと9年間の大型契約を結んでいるためだ。この契約は、ノルウェー人FWが長期にわたってエティハド・スタジアムにとどまることを強く保証するものとみなされていた。

しかし、ペップ・グアルディオラの退任とエンツォ・マレスカの監督就任によって状況は一変した。チームはプレミアリーグ直近4試合で白星がなく、成績が低迷している。これにより、エースの去就やイングランド国外での新たな挑戦の可能性を巡る憶測が再燃している。

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カニサレス氏は、ハーランドのレアル・マドリー移籍が実現すれば衝撃的なサプライズになるとの見方を示した。父親はサンティアゴ・ベルナベウのVIP席を何度も訪れており、クラブへの関心は今に始まったものではないという。

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また、選手の周囲はレアル・マドリーがノルウェー人FWの将来にとって望ましい方向に進んでいると考えていると付け加えた。一方で、現在の陣容に彼が加わる姿は想像しにくいとの見解も示している。チームの攻撃陣には、主力構想から外すことが難しい実力者が揃っているためだ。

モウリーニョ監督にとって最大の難題は、ハーランドをキリアン・エンバペ、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデとどう共存させるかだ。スペイン人記者の同氏は、この4人のスターとノルウェー人FWを同じ布陣で起用するのは、技術面でも戦術面でも不可能に思えるとしている。

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さらに、ハーランド自身も陣容に手を加えることなくこれほど多くのビッグネームを抱えるチームに加わることは考えていないと説明した。移籍を実現させるには、全スターを一つのシステムに収めようとするのではなく、現在の攻撃陣の誰かを犠牲にする必要があるかもしれないと示唆している。

こうした中、カニサレス氏の発言は、この移籍がヴィニシウスの去就と結びつく可能性を巡る憶測を呼んだ。同氏はブラジル人アタッカーが入れ替えの対象となりうるとほのめかし、この案件を取り巻く状況を読み解けば、ハーランドに道を譲るかもしれないスターが誰なのかは明らかだとの見方を示した。

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ヴィニシウスはレアル・マドリーとの契約を2032年まで延長しており、このシナリオはより一層デリケートなものとなっている。彼を手放すことは競技面でも契約面でも極めて複雑な決断であり、彼がクラブの攻撃プロジェクトを支える最も重要な柱の一人であることを考えればなおさらだ。

ハーランド獲得の構想は、レアル・マドリー内部では新しいものではない。昨夏にはスペインの実業家エンリケ・リケルメ氏が、会長選挙に向けたキャンペーンで掲げた公約の中で彼の名前を挙げていた。しかしその後、代理人のラファエラ・ピメンタ氏を含む選手の周囲は、移籍に関する交渉の存在を否定していた。