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レアル・マドリーは、PSVアイントホーフェンとのチャンピオンズリーグ戦を翌日に控え、エンドリッキが筋肉を負傷したと発表した。今季、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で出場時間を得られずにいるブラジル人FWは、再び戦列を離れることになった。

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エンドリッキが再び負傷

レアル・マドリーは、ブラジル人FWエンドリッキが新たに筋肉を負傷したと公式に発表した。10代のエンドリッキは、PSVとのチャンピオンズリーグ戦を翌日に控えたトップチームの最終練習を欠席していた。スペインのクラブは欧州での重要な一戦に向けて準備を進めているが、期待の若手FWを欠いて臨むことになる。

このタイミングでの負傷は、評価の高いアタッカーにとって大きな痛手だ。調子を上げたい時期に治療を余儀なくされた。出場時間の確保を目指す代わりに、再びシーズンの中断に直面することになった。

マドリーが負傷状況を公式発表

クラブは、ブラジル人FWが欠場する理由を明らかにするため、負傷に関する公式発表を行った。重要な欧州での一戦を前にエンドリッキが違和感を訴え、クラブの医師が速やかに診察した。

クラブは公式声明で「本日、レアル・マドリーのメディカルサービスがエンドリッキに検査を実施した結果、左脚の外転筋に筋肉の負傷が確認された」と発表した。

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レアル・マドリーは若手FWの具体的な復帰時期を明らかにしていない。発表では、回復について「今後の経過次第」と述べるにとどめた。

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ブラジル人FWに募るもどかしさ

今回の負傷は、厳しいシーズンを送るエンドリッキにとって、またしても悔しい出来事となった。今季はモウリーニョ監督の下で起用が限られ、トップチームでの出場機会をほとんど得られていない。

今季の公式戦出場はわずか8試合で、1得点1アシストを記録している。また、シーズン序盤にも負傷し、最初の4試合を欠場した。

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PSV戦を欠場

エンドリッキの目前に迫ったPSV戦の欠場は確実で、数日間はプレーできない見込みだ。レアル・マドリーのメディカル部門は、全体練習への復帰を許可するまで内転筋の状態を慎重に見守る。