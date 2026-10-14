スペインサッカー連盟が水曜夜に発表したところによると、ヴィニ・ジュニオールはビジャレアル戦で受けたレッドカードにより、4試合の出場停止処分を科された。これにより、ブラジル人選手がラ・リーガで再びプレーできるのは11月の代表戦期間後となり、10月25日のバルセロナとのクラシコなどを欠場する。

処分は二つの要素から成る。ヴィニシウスは相手選手ナタン・サリバの髪を引っ張った行為そのもので2試合、主審イシドロ・ディアス・デ・メラに対する攻撃的な振る舞いでさらに2試合の出場停止となった。ネット上に出回った動画が示すように、ベルナベウのピッチ周辺からスタジアム内部の通路へ向かう際に激高したことも、処分に影響した可能性がある。退場後、エンドリッキが落ち着かせようとしたにもかかわらず、ヴィニシウスはVARモニターの裏でラ・リーガのスタッフを脇に押しのけた。

ただし、レアル・マドリーが代表戦期間後までヴィニシウスをまったく起用できないわけではない。出場停止処分はチャンピオンズリーグには適用されず、同大会では水曜日にASローマ、翌週にRBライプツィヒと対戦する。

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不振に陥るヴィニシウス・ジュニオール、その成績は？

ヴィニシウスはその間、自身の不適切な行動についてチームとレアル・マドリーのファンに明確に謝罪していたが、避けられない処分を免れることはできなかった。一方、今季はプレー面でも調子が上がっていない。最近、年俸2500万ユーロとされる契約を2032年まで延長したが、ここまで9試合でわずか1ゴール、3アシストにとどまっている。

ジョゼ・モウリーニョ監督はビジャレアル戦ですでに、26歳の不振を受けて左ウイングに新加入のヤン・ディオマンデを優先起用していた。そして、かつてライプツィヒに所属したディオマンデが決勝点を挙げた。ローマではヴィニシウスが先発に戻された。