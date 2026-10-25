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レアル・マドリーは、バルセロナとの重要なクラシコを前に大きな痛手を負った。GKティボー・クルトワが体調不良で欠場することが決まったためだ。直前の離脱を受け、クラブはカンプ・ノウで行われるラ・リーガの重要な一戦で、控えGKアンドリー・ルニンに頼ることになる。

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マドリーに大打撃、クルトワが欠場

マドリーは、バルセロナとの注目のクラシコに正GKのクルトワを欠くことになった。34歳の守護神はインフルエンザにかかり、重要なラ・リーガの一戦に出場しない。

敵地カンプ・ノウに乗り込むマドリーにとって、その不在は大きな痛手だ。レアル・マドリーは現在、首位バルセロナに勝ち点6差をつけられている。優勝争いに踏みとどまるため、第10節の対決は勝利が不可欠となる。

クラブが直前のメンバー離脱を発表

アウェーのマドリーにとって、発症のタイミングは最悪だった。クラブはキックオフのわずか数時間前、GKの予期せぬ欠場を公式に発表した。

クラブは短い声明で「クルトワはインフルエンザを発症したため、今夜行われるレアル・マドリーとバルセロナのラ・リーガ第10節のメンバーから直前に外れた。代わりにイリア・ヴォロシンを招集した」と発表した。

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クルトワは直近の代表戦期間以降、好調を維持していた。直近では週半ばに行われたマドリーのRBライプツィヒ戦での4-1のチャンピオンズリーグ勝利に大きく貢献した。

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ルニン、注目の一戦で代役へ

クルトワの欠場を受け、ゴールマウスにはルニンが立つ。27歳のGKはここ数シーズン、マドリーで信頼できる代役であることを証明してきた。特に2024年には、マドリーがチャンピオンズリーグ決勝へ勝ち進む中で代役を務めた。全勝を続けるバルセロナを抑えるには、今回も同様に落ち着いたプレーが求められる。

ホームのバルセロナは国内リーグで絶好調だ。今季ここまでリーグ戦全勝を記録しており、マドリーの守備陣には大きな重圧がかかる。

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重要なクラシコに臨むマドリーに重圧

マドリーは厳しい視線が注がれる中、カンプ・ノウに乗り込む。今季のラ・リーガではすでにレアル・ベティスとアトレティコ・マドリーに敗れ、2敗を喫している。勝ち点6差を縮めるという課題は、攻撃陣の主力をもう一人欠くことで、さらに難しくなっている。FWヴィニシウス・ジュニオールは引き続き欠場する。国内リーグ4試合の出場停止処分を消化中だ。