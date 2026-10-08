ラジオ局『Cadena SER』によると、レアル・マドリーでは今なお混乱が続いている。雰囲気も5カ月前と変わらず、いまだに冷え切ったままだ。

現在レアル・マドリーに漂う不穏な空気には、キリアン・エムバペが大きく関わっている。フランス人スーパースターは現在負傷中だが、恋人のエステル・エクスポシトとともにアルプスで自転車に乗っている姿が目撃された。

ジョゼ・モウリーニョは、マドリーに戻ってきたエムバペを激しく叱責した。ポルトガル人指揮官は、自身のFWによるそのサイクリングに激怒している。

先月には「レアル・マドリーの選手は、自由な時間であっても常にレアル・マドリーの選手だ」と怒りをあらわにしていた。モウリーニョは、そのためスキーやサイクリングは「許されない」と強調した。

さらに、レアル・マドリーのロッカールームの雰囲気も依然として冷え切っている。その状況はモウリーニョですら変えられていない。

ジャーナリストのアントン・メアナによると、最近になっても、名前の明かされていない2選手の間で再びフィジカル面での衝突が起きたという。

昨季にはオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデが殴り合いに発展。後者はレアル・マドリーで数試合を欠場する事態にまでなった。