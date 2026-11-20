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スペイン王立サッカー連盟は、土曜日の夜にサンティアゴ・ベルナベウで行われるラ・リーガのレアル・マドリー対セルタの主審に、アドリアン・コルデロを任命したと発表した。レアル・マドリーはこの一戦で好結果を目指す。

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VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）はホセ・アントニオ・ロペスが担当し、所定のプロトコルに従って判定が議論を呼ぶ場面を確認し、必要に応じて介入する。

コルデロの起用は、ラ・リーガで両チームの試合を裁いた実績を踏まえたものだ。同審判はこれまでにレアル・マドリーとセルタの試合をそれぞれ担当しており、彼が笛を吹いた試合での両チームの成績には違いがある。

コルデロはラ・リーガでレアル・マドリーの試合を5試合担当しており、その間レアル・マドリーは3勝1分け1敗を記録している。このスペイン人審判が裁いた試合では比較的良好な結果を残していると言えるが、それだけでサンティアゴ・ベルナベウで行われる次戦の行方を決定づける指標になるわけではない。

コルデロがレアル・マドリーの試合を最後に担当したのは昨シーズンで、サンティアゴ・ベルナベウにオサスナを迎えた一戦だった。レアル・マドリーは1-0で勝利して勝ち点3を獲得し、同審判との好相性を継続。そして今回、セルタとの新たな一戦で再び彼が笛を吹くことになった。

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一方、コルデロはラ・リーガでセルタの試合を11試合担当しており、その間セルタは4勝4分け3敗を記録している。この成績は、担当した5試合で1敗しか喫していないレアル・マドリーと比べると、比較的拮抗した内容となっている。

同審判がセルタの試合を最後に担当したのは昨シーズンのレバンテ戦で、セルタは2-3で敗れた。計5ゴールが生まれたこの試合が、コルデロが裁いたセルタの試合として直近のものとなっており、両チームにとってリーグ戦の行方を左右する重要なレアル・マドリー戦を迎える。