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バルセロナは、PSGとレアル・マドリーに痛い敗戦を喫し、勢いを止められた激動の1週間を経て、立て直しを図っている。重要な試合が続くのを前に自信を取り戻すため、トップチームの選手たちはハンジ・フリック監督やコーチングスタッフとともに、結束を深める緊急の会合を開いた。

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バルセロナの選手たちが緊急の結束会を開催

バルセロナは最近、チャンピオンズリーグでのPSG戦、ラ・リーガでのマドリー戦と、立て続けに失望を味わい、重圧にさらされている。優勝を争う立場は維持しているものの、この結果を受けてチームは立ち止まり、現状を見つめ直すことになった。そして、クラブの練習施設で結束を深めるための会が開かれた。

バルセロナのトップチームは昨日、フリック監督とコーチングスタッフ全員を交え、単なる食事会以上の意味を持つ催しに参加した。メディアの注目や外部からの批判を離れ、商業用の写真撮影を終えた一行はシウタ・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールに集まった。目的は明確だった。失われた感覚を取り戻し、選手間の信頼関係を深め、今後数週間に待ち受ける厳しい日程を前に一体感を固めることだ。

かつて無敵だと感じていたチームにとって、この集まりは気持ちを立て直す機会となった。最近のつまずきを乗り越えようとするなか、クラブの内情を知る関係者によれば、会の雰囲気はチーム全体の成長を重視するものだったという。クラブ関係者はムンド・デポルティーボに「起きたことを消し去るのではなく、全員で受け止めることが大切だ」と説明した。

主将ラフィーニャが選手主導の結束を後押し

バーベキューの開催はクラブ首脳陣の指示ではなく、チームの集中を保つために選手たちが主導したものだった。主将ラフィーニャはロドリとともに開催の中心となり、プライベートな環境を保つため、クラブ施設内にとどまることを求めた。食事会は約90分間続き、選手たちは戦術練習や試合当日の緊張感から離れ、リラックスして話すことができた。

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フリック監督は、このバルセロナの強さは家族のような絆にあると一貫して唱えてきた。ドイツ人指揮官は、チームは一つの家族として機能しており、定位置を確保した先発選手も、それを支える役割の選手も区別はないとたびたび語っている。

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守備陣の負傷者続出でフリック監督に試練

バーベキューを通じてチームの精神面に向き合った一方、負傷者が増えるなか、フリック監督は戦術面で依然として大きな課題を抱えている。特に守備陣への打撃は大きく、シーズンの次の局面に向けて選択肢は限られている。エリック・ガルシアとアンドレアス・クリステンセンはそれぞれ回復を続けており、依然として起用できない。ジュール・クンデも今後の試合に間に合うかどうか、時間との闘いとなっている。

リーグの順位表でも、ライバルが差を詰めており、プレッシャーは高まっている。アトレティコ・マドリーは首位に2ポイント差まで迫り、マドリーもわずか3ポイント差につける。フリック監督は守備陣の穴を埋め、この苦しい時期にこれ以上勝ち点を落とさない方法を見いださなければならない。首位を維持するには、ここでつまずくわけにはいかない。

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カンプ・ノウで重要な試合が待つ

バルセロナには次の代表ウィークまでに、重圧のかかる3試合が待ち受ける。10月31日にカンプ・ノウでアラベスを迎え、11月3日には欧州の大会でウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラとホームで対戦する。この期間の最後には、11月8日にメトロポリターノでアトレティコと対戦。優勝争いに大きな影響を及ぼしかねない一戦だ。

開幕から11連勝を飾ったフリック監督は、選手たちにシーズン序盤の好調を支えた、コンパクトで絶え間ないプレーを取り戻すよう求めている。報道によると、指揮官は最近の集中力を欠いたプレーに不満を抱いており、チーム本来の姿を取り戻したいと考えている。