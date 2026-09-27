スペイン紙asによると、この2大ライバルは攻撃的MFに対して集中的に関心を寄せているクラブの一つだという。

報道によれば、他のトップクラブも絡む獲得レースにおいて決定的なアドバンテージとなり得るのは、レアルとバルサがそれぞれモラの代理人ラファエラ・ピメンタと非常に良好な関係を築いている点だという。スペインの両雄にとって17歳のモラは、卓越した競技面の資質に加え、メキシコ市場でのプレゼンスをさらに高めるというマーケティング面でも魅力的な存在とみられている。

モラに関心を寄せているビッグクラブがバルサとレアルだけではないことは周知の事実だ。 とりわけボルシア・ドルトムントは以前からこの技巧派MFとの関連が報じられており、さらにイングランドの強豪リヴァプールやマンチェスター・シティの名も挙がっている。

ヒルベルト・モラはすでにメキシコ代表でも輝きを放っていたのか？

モラは世界有数の中盤の才能と見なされており、メキシコ1部のクラブ・ティフアナではすでに主力を担っている。今季はここまで7試合の出場で5ゴールを記録している。さらに土曜日には、コロンビアとの親善試合で圧巻のドリブルから代表初ゴールを決め、1-1の同点で試合を終える一撃を放ち、再び代表ユニフォーム姿で注目を集めた。

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メキシコがラウンド16でイングランドにあと一歩のところで敗れた地元開催のワールドカップでも、 モラは好パフォーマンスで注目を集めていた。メキシコの大会5試合のうち3試合でこの若きスターは先発出場しており、通算ではすでに母国代表として13試合に出場している。

モラはティフアナとの契約をワールドカップ直前に2029年まで延長していた。もっとも、その背景には、今後の移籍市場でこの非常に才能豊かな下部組織出身選手をできるだけ高額な移籍金で欧州の強豪クラブへ売却するというクラブの狙いがあったことは間違いないだろう。