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ロドリのバルセロナ移籍劇のシナリオが再び繰り返されようとしているが、今回は立場が逆転している。前回はバルセロナが土壇場でこのスペイン人選手をさらったが、今度はレアル・マドリーが同じ方法でやり返そうとしている。ターゲットは、センターバックの「新たなロドリ」と評される若手選手だ。

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レアル・マドリーとバルセロナは近年、移籍市場でターゲットが重なることが多い。スペインサッカー界の両雄は常に戦力補強を目指しており、最近の移籍市場でその最たる例となったのが、土壇場で決断を翻したロドリだった。

スペイン代表のキャプテンはレアル・マドリー移籍を決めたかに見えたが、バルセロナが直前の不透明な状況を突き、この才能あふれるMFを獲得した。

そして今、バルセロナとレアル・マドリーが再び移籍市場でぶつかろうとしている。ただし今回は未来を見据えた、ある選手の獲得を巡ってのものだ。「ロドリ」のシナリオが繰り返される可能性はあるが、今回は立場が逆になるという。

スペインメディア『エル・デスマルケ』によると、バルセロナはブライトンと2031年6月まで契約を結ぶ19歳のDFルカ・ヴシュコヴィッチの獲得を試みた。クロアチア代表の同選手は、バルセロナのスポーツ部門がパウ・クバルシとセンターバックでコンビを組ませる候補として高く評価している。

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ブライトンはバルセロナの関心を把握しているが、今冬の移籍市場でこのセンターバックを手放すつもりはない。ただ、今季終了時には高額と引き換えにオファーに耳を傾けるとみられており、ここでレアル・マドリーの存在が浮上してくる。

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同メディアは間接的な見方として、レアル・マドリーがヴシュコヴィッチに関心を寄せていると報道。マドリーはバルセロナからこの有望株を奪うため、より間接的なアプローチを取っているという。

ロドリの時のような失望を繰り返さないため、マドリーの首脳陣は次の移籍市場で戦術を変える可能性がある。

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バルセロナはヴシュコヴィッチを将来の守備陣にとって理想的な解決策と見ている。このクロアチア人DFは、若さ、フィジカルの強さ、両足を使いこなす技術、後方からの組み立て能力と、カタルーニャのクラブが求める条件をすべて備えており、バルセロナのスタイルにぴったりの選手だ。

バルセロナのスポーツ部門は、ヴシュコヴィッチとパウ・クバルシを将来のセンターバックコンビとして思い描いている。長年にわたってチームの守備を支え、力強さと技術のバランスをもたらし得るコンビだ。

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一方、レアル・マドリーは静かに状況を見守りながらも、水面下で動いている。マドリーは現在の市場における若手DFの価値を熟知しており、ヴシュコヴィッチのような選手をバルセロナに渡すことは大きな過ちになると理解している。

そのためレアル・マドリーは、冬にバルセロナと真っ向からぶつかるのを避け、ブライトンが交渉の扉を開くシーズン終了時まで待つという、異なる形での参戦を検討している。

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ブライトンも選手の価値を十分に理解しており、簡単には手放さないだろう。特に2031年までの長期契約を結んでいることは交渉において大きな強みとなり、放出の対価として巨額を要求することになる。

この取引はヴシュコヴィッチほどの才能にふさわしい大きな金額に達する可能性があると予想されており、レアル・マドリーとバルセロナの争いはスポーツ面だけでなく、資金面での争いにもなりそうだ。