23歳のレイナは、かつてはスーパータレントとして称賛され、ボルシア・ドルトムントで未来を担うその選手に指名されていたが、昨季はボルシア・メンヒェングラートバッハで期待されたような再起を果たすことはできなかった。今度こそブンデスリーガを完全に去るのだろうか。

The AthleticとSkyの一致した報道によると、ラシン・ストラスブールがレイナに関心を示しているという。フランス1部クラブと攻撃的MFの間では交渉が進んでいるようで、グラートバッハは完全移籍とレンタル移籍のいずれにも応じる構えとみられている。

レイナにとっては、野心的なクラブで再出発を図る次のチャンスになる。疑いようのないそのポテンシャルを、ついに最高レベルで継続的に発揮できるようになることを願ってのことだ。ここ数年は大きな期待を背負いながらも、それが実現しなかった。

ジョヴァンニ・レイナはかつてBVBでスーパータレントと見なされていた

2019年、BVBは元ブンデスリーガ選手で元アメリカ代表でもあるクラウディオ・レイナの息子を、ニューヨーク・シティFCからドルトムントへ迎え入れた。当時まだ16歳だったこの逸材には、あらゆる扉が開かれていた。「あの少年はとてつもなく優れている。世界中のどのクラブとも契約できたはずだが、最後に彼が選んだのはボルシア・ドルトムントだった」と、現在はアスレティック・ビルバオでエディン・テルジッチのアシスタントコーチを務め、以前は長くBVBで育成指導に携わったセバスティアン・ゲッパートのコメントを、当時Transfermarktが伝えていた。

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レアル・マドリー、バルセロナ、マンチェスター・シティもまた、このアメリカのメガタレント獲得に熱心だったとされる。レイナはニューヨーク・シティFC時代、すでに14歳でトップチームの練習に参加することを許されており、当時そのチームにはアンドレア・ピルロ、フランク・ランパード、ダビド・ビジャといった世界的スターがいた。とりわけピルロについて、レイナはこう賛辞を送っていた。「彼の動きは時にゆっくり見えるけれど、実際はまったく逆なんだ。彼はピッチ全体を見渡し、ほかの誰にも見えないスペースを見つける。ピルロは本当に賢く、ビジョナリーだ。これまでプレーした中でも最も知的な選手の一人だ」と、2020年にSport Bildに語り、自身も同じような方向へ成長したいとしていた。

なぜバルサやレアルなどではなく、BVBを選んだのか。「優れた展望とクラブの野心、その組み合わせが理由だった。プロへの飛躍を果たすにはここがベストのチャンスだと感じたし、それでいてどの大会でもチャンスのあるチームでもある。自分の判断は間違っていなかったし、それがとてもうれしい」

ジョヴァンニ・レイナは17歳でドルトムントに熱狂をもたらした

この決断は当初、実際に報われた。ドルトムントを率いていたルシアン・ファブレ監督は、このティーンエイジャーにすぐさまトップで自らを示すチャンスを与え、レイナはそれを見事に生かした。U-19でわずか半年を過ごしただけで、2020年初頭にはトップチームへ昇格し、17歳になったばかりでブンデスリーガデビューを果たした。その直後、DFBポカールのブレーメン戦で2-3の敗戦を喫した一戦で、彼は強烈な印象を残す。軽やかな独走から、16メートルの位置から鮮やかにゴール隅へ突き刺したのだ。

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「練習を見れば、彼が特別なものを持っているのは分かる。それが見えないなら目が見えていないのと同じだ」とファブレは絶賛した。「正しい動きができるし、正しくプレーできる。守備も非常に、非常に賢い。ゴールも決められるし、ラストパスも出せる。17歳でこれをやっているのだから本当に素晴らしい。このままプレーし続ければ、自分の道を切り開いていくだろう」

あれからすでに約6年半が過ぎた。そして、当時レイナに予言されていた高みから、現在23歳となった彼はかなり遠い場所にいる。その背景に、けがの不運が時に苦しく立ちはだかったことは、間違いなく事実の一部だ。レイナは2020-21シーズンに良好な初のフルシーズンを送り、17歳から18歳にかけてBVBのレギュラーとして地位を築いた。

ジョヴァンニ・レイナのノッティンガムへのレンタルは失敗に終わった

その次のシーズンから負傷の問題が始まり、時には数カ月にわたって戦列を離れることもあった。そのため一度も本当の意味でリズムをつかめず、散発的な輝きも時間とともにますます少なくなっていった。2024年初頭にはノッティンガム・フォレストへのレンタル移籍が流れを好転させるはずだったが、プレミアリーグでは出場機会がほとんど得られず、効果はなかった。

ドルトムント復帰後も、まず再び数週間にわたって体が悲鳴を上げ、BVBにとって全体的に苦しい2024-25シーズンの中で、彼は短い途中出場にとどまることが多かった。見通しは決して明るくなく、アメリカ代表として地元開催のW杯出場も危うくなるとみたことから、レイナは昨夏、6年を過ごしたドルトムントに別れを告げた。グラートバッハは移籍金400万ユーロを支払い、このMFは“子馬”の一員として、ようやく再び自分のプレーを取り戻したいと考えていた。

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少なくとも、アメリカのW杯メンバー入りは果たし、地元開催の大会に出場したうえ、パラグアイとの初戦で4-1勝利を収めた試合では、アウトサイドで決めた見事なゴールというハイライトも残した。だが、レイナにとってそのワールドカップも、グラートバッハで過ごした昨年同様、決して本当に良いものではなかった。筋肉系の小さな問題は相変わらずつきまとい、定位置を持続的に確保することもできなかった。数字を見ても、全公式戦20試合でわずか1ゴール1アシストに終わっている。したがって、“子馬”がレイナにそれほど強くこだわっていないように見えるのも不思議ではない。

ジョヴァンニ・レイナはストラスブールへ？ 興味深い移籍になりそうだ

6月にSport Bildが報じたところによれば、このアメリカ人選手はエウゲン・ポランスキ監督の構想において、依然としてそれほど大きな役割を担っていない。したがってグラートバッハは、12カ月前にドルトムントへ支払った400万ユーロを下回る金額でレイナを手放す用意すらあるかもしれない。

つまりストラスブールは、レイナを小額の移籍金で獲得できる可能性がある。フランスのクラブは昨季リーグ・アンで8位に入っており、パラグアイ代表フリオ・エンシソを擁する技術力の高い攻撃陣の中で、レイナは自身の強みを十分に発揮できるかもしれない。グラートバッハでは昨季終盤に良い兆しを見せており、コンディションさえ維持できれば、ストラスブールでキャリアを再び正しい軌道に戻すポテンシャルがあるのは間違いない。しかも新たな環境、新たなリーグであれば、最近のブンデスリーガのように、期待に応えられなかった元スーパータレントというレッテルが常にその名と結びつけられることもないだろう。興味深い移籍になりそうだ。