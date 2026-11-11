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レアル・マドリーのスーパースター、ジュード・ベリンガムが私生活の興味深い一面を明かし、当初はプロサッカー選手になることに興味がなかったと語った。イングランド代表のベリンガムは、欧州サッカーの最高レベルで戦うことに伴う大きな精神的負担についても語っている。

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幼少期はサッカーに無関心

ベリンガムが、幼少期について意外な事実を明かした。今では世界的なスターとなった自身も、かつてはサッカーに夢中ではなかったという。現在はレアル・マドリーの中盤の中心を担う23歳だが、スタウアブリッジで過ごした幼い頃は、むしろ積極的にピッチを避けていたと説明した。将来のバロンドール候補にとって、身体的な接触の多さや競争的な環境が、サッカーを敬遠する大きな理由だったようだ。

「サッカーに触れ始めた頃、興味はなかった。蹴られたくなかったし、誰かを蹴りたくもなかった。ただ、そっとしておいてほしかった。弟がプレーしたがるようになって、興味を持ち始めた」と『ヴォーグ』誌に語った言葉を、『カデナSER』が引用した。こうして遅れて芽生えた興味が、やがてバーミンガム・シティのアカデミー入りにつながった。そこから急速に頭角を現し、ボルシア・ドルトムントを経て、ついにはサンティアゴ・ベルナベウの名高いピッチにたどり着いた。

トップレベルで結果を出す重圧との向き合い方

イングランド代表のベリンガムは、幼少期だけでなく、世界で最も成功を収めたクラブでプレーすることの精神的な負担についても率直に語った。スペインでの加入初年度にレアル・マドリーのチャンピオンズリーグとラ・リーガの2冠に貢献したベリンガムは、その後、絶え間ない期待が自身の精神面に重くのしかかり始めたと認めた。大きな重圧のかかる環境に対処するため、専門家の支援を求めることの重要性も強調した。

「昨季は時として、シーズンに完全にのみ込まれ、ひどく緊張してストレスを感じていた。ある人に相談し始めて、そのことや、そうした状況への対処法について、とても助けてもらった」とベリンガムは打ち明けた。

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ベルナベウの注目から離れた日常

サッカー界の大物となったベリンガムだが、自分はまだ大人としての生き方を学んでいる若者だと強調する。ファンはしばしばサッカー選手を理想化し、日常の実像とは必ずしも一致しないイメージを作り上げると考えている。特にSNSでの厳しい視線にさらされる時代だからこそ、まず一人の人間として、次にアスリートとして見てほしいと望んでいる。

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「ファンは時々、選手を理想化すると思う。僕をそういうふうに見てほしくない。まず一人の人間として見てもらいたい」と語った。さらに、自分は家事も得意ではないとして、こう付け加えた。「ピッチ上では大人になったと感じるけど、正直、生活面ではそれほど大人になったとは思えない。料理もできないし、運転もできない……」

次世代の手本となるために

基本的な家事には苦労していても、ベリンガムは世界中の若いファンに与える自身の影響力を強く自覚している。その立場を重荷ではなく、人柄や敬意を示す機会と捉えている。ワールドカップでイングランド代表としてプレーするときも、エル・クラシコに臨むときも、ボールを扱う技術だけにとどまらない、節度ある振る舞いを心がけている。

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「好むと好まざるとにかかわらず、次の世代は僕らを見ている。僕はそれを特権だと捉えたい。ピッチの外では紳士でありたいと、いつも言ってきた」とベリンガムは語った。