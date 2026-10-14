レアル・マドリー、アディダス、そしてリオデジャネイロを代表するファッションブランド「FARM Rio」が手を組み、ブラジルサッカーとスペインの名門クラブとの歴史ある深い絆をたたえる、鮮やかなアパレルとアクセサリーの新コレクションを発表した。

何十年もの間、レアル・マドリーを形づくってきたものの一つが、ブラジル人選手の華麗なプレーとサッカーを楽しむ姿勢だ。カカやマルセロといった象徴的な存在から、現在の世界的スターであるヴィニシウス・ジュニオールとロドリゴまで、ブラジルサッカーのDNAはレアル・マドリーが掲げる偉大さと切り離せないものになっている。

今回のコラボレーションは、リオデジャネイロとマドリードの距離を越え、トップレベルのサッカーが築いてきた伝統と南米の鮮やかなライフスタイルの美意識を融合させるものだ。

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このカプセルコレクションの中心となるのは、FARM Rioを象徴する植物柄のグラフィック、豊かな色彩、大胆なトロピカルプリントで、クラブの定番トレーニングウェアやライフスタイルウェアを新たに表現したアイテムだ。

試合当日のウォームアップウェアから普段使いのストリートウェアまで幅広くそろい、明るい色調と暗い色調の試合前用ユニフォームのほか、トラックトップ、トラックパンツ、パーカー、スカート、スカーフ、キャップ、トートバッグ、ソックスを展開する。

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コレクション全体を通じて、有機的な模様がレアル・マドリーの視覚的なアイデンティティーに自然に溶け込んでいる。試合当日はもちろん、それ以外の日にも身に着けられる、サッカー文化ならではの表現となっている。

キャンペーンのテーマは勝利への意欲だけに焦点を当てたものではなく、ブラジルの海岸で輪になって楽しむ有名なビーチ遊び、アルチーニャから着想を得ている。

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アルチーニャには得点を数える人も勝者もいない。参加者が一緒にリズムを合わせ、ボールを空中に保ち続ける。その姿は、コミュニティーや創造性、サッカーが人々を一つにする力を象徴している。

FARM Rioが掲げる「幸せをまとう」という理念と、レアル・マドリーの勝利を目指す姿勢を組み合わせた今回の新作は、サンティアゴ・ベルナベウでも街中でも、サポーターが新たな形でサッカー文化を楽しめるアイテムとなっている。

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購入はこちら：アディダス×レアル・マドリー×FARM Rioコレクション

アディダス×レアル・マドリー×FARM Rioコレクションは現在、対象のアディダス直営店、アディダス公式サイト、レアル・マドリーの公式ショップ、およびオンラインのレアル・マドリー公式クラブストアで購入できる。



