レアル・マドリー、アディダス、そしてリオデジャネイロを象徴するファッションブランドのFARM Rioが手を組み、ブラジルサッカーとスペインの名門クラブの間にある、深く歴史的な絆をたたえる新たなアパレル・アクセサリーコレクションを発表した。

何十年もの間、レアル・マドリーの姿を形づくってきた要素の一つが、ブラジル人選手の華やかなプレーと喜びに満ちた表現だ。カカやマルセロといった象徴的な選手から、現在の世界的スターであるヴィニシウス・ジュニオールやロドリゴまで、ブラジルサッカーのDNAはレアル・マドリーが掲げる偉大さの基準と切り離せないものになっている。

今回のコラボレーションは、リオデジャネイロとマドリードの距離をつなぎ、一流のサッカーが築いてきた伝統と、南米の鮮やかなライフスタイルの美学を融合させる。

adidas

カプセルコレクションの中心となるのは、FARM Rioを象徴する植物柄のグラフィック、豊かな色使い、大胆なトロピカルプリントによって、クラブの定番トレーニングウェアやライフスタイルウェアを再解釈したアイテムだ。

試合当日のウォームアップウェアから普段使いのストリートウェアまでそろう幅広いラインアップには、明るい色調と暗い色調のプレマッチシャツのほか、トラックトップ、トラックパンツ、パーカー、スカート、スカーフ、キャップ、トートバッグ、ソックスが並ぶ。

adidas

コレクション全体を通じて、自然をモチーフにした模様がレアル・マドリーのビジュアルイメージに違和感なく溶け込んでいる。試合当日も、それ以外の日も着られる、サッカー文化の独自の表現となっている。

キャンペーンのテーマは、勝利への意欲だけに焦点を当てるのではなく、ブラジルの海岸で輪になって楽しむ有名な遊び、アルチーニャから着想を得ている。

adidas

アルチーニャには得点を数える人も勝者もいない。参加者が息を合わせてボールを空中につなぎ続けることから、コミュニティや創造性、そしてサッカーが人々を結びつける力の象徴となっている。

FARM Rioの核となる「幸せを着よう」という理念と、レアル・マドリーの勝利を追い求める姿勢を組み合わせた今回の新作は、サポーターにサンティアゴ・ベルナベウの中でも街中でも、サッカー文化を楽しむ新たな方法を提案する。

adidas

購入はこちら：アディダス×レアル・マドリー×FARM Rioコレクション

アディダス×レアル・マドリー×FARM Rioコレクションは現在、アディダスの一部店舗、アディダス公式サイト、レアル・マドリーの公式店舗、およびオンラインのレアル・マドリーのクラブ公式ストアで購入できる。



