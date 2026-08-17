試合終了から約25分後、BildとWeltによると、3人の男が選手ロッカールームエリア前のセキュリティ区域に侵入した。ここは通常、選手、監督、クラブ関係者、そして記者しか立ち入ることができない場所だ。そこで彼らはレアルのスター、アルダ・ギュレルの「いとこ」だと名乗り、大声で選手たちへの接触を求めたという。

この一連の騒動は約10分間続いたとされ、その後、シャルケ04のメディア部門の女性スタッフが3人の騒動の当事者にアクレディテーションの提示を求めた。その後、状況は次第にエスカレートしたとみられている。

Bildによると、3人の男はそのS04の女性スタッフに対し、大声で侮辱や脅迫まで行ったという。「このババアは頭がおかしい、イカれてる。失せろ！ 消えろ！ 俺たちに話しかけるな！ もし警備員の1人でも俺たちに触れたら、何が起こるか思い知ることになるぞ」と叫んだとされる。また、その女性が今後のスタジアム入場禁止措置につなげる可能性も踏まえて男たちを撮影しようとした際には、腕を殴られる場面もあったという。

周囲にいた、また呼び寄せられた警備員たちは、ためらいがちに介入し、その女性を助けたとされる。その後、3人の男は「激しく悪態をつきながら」スタジアムを後にしたという。

シャルケの人気者ティモ・ベッカー、ビニシウス・ジュニオールを苦しめる

一方、純粋にスポーツ面では、日曜日に行われたシャルケ・アレーナ25周年の記念試合で、ケーニヒスブラウエンはケーニヒリヒェン相手にほとんど見せ場を作れず、高い集中力を保ったスター軍団に0-3で敗れた。 しかも立ち上がりにはシャルケも相手をしっかり手助けしてしまった。キリアン・エンバペの早い時間の先制点は、ロン・シャレンベルクの目を疑うようなミスから生まれている（6分）。ディーン・ハイセン（20分）とカルロス・エスピ（57分）が最終スコアを作った。

それでも、クナッペン側には1人の大きな勝者がいた。ティモ・ベッカーだ。29歳のサイドバックはスーパースターのビニシウス・ジュニオールと対峙し、この直接対決で明確な勝者として終えた。試合終盤、再びブラジル代表相手に力強い対人守備を見せると、ケーニヒスブラウエンのサポーターもこれを高く評価し、チャントでベッカーを称えた。

「これがクラブフットボールで最も高いレベルだ。多くの場面でそれを思い知らされた。ただ、私たちにはそれも必要なことだ」と、ミロン・ムスリッチ監督は試合後に語った。「レアルは個のクオリティーが信じられないほど高いので、私たちは本当に苦しむ覚悟を持たなければならなかった。そして今日、自分たちが限界にぶつかり、さまざまな局面で圧倒されたことも重要だった。それも成長し、前進していく過程の一部だ」

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