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PSVは火曜日、敵地でレアル・マドリーと対戦し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズを再開する。最大の焦点は、負傷したマウロ・ジュニオールに代わって誰が中盤に入るかだ。サンティアゴ・ベルナベウでの一戦は21時にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

マドリーでの一戦では、PSVのゴールをマテイ・コヴァージュが守る。両サイドバックは右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチが入り、最終ラインの中央をルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが担う。

マウロの負傷を受け、グース・ティルがPSVの中盤に下がる。このラインには守備的MFの佐野航大とスヴェン・マイナンスも入る。

ティルが中盤で先発するため、レアル戦ではリカルド・ペピが最前線に入る。右からイヴァン・ペリシッチがボールを供給し、左ではルベン・ファン・ボメルが先発する。

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PSVは先週土曜日、フリーデンロテライ・エールディヴィジで自信を深めた。首位チームはNECに全く苦戦せず、敵地ナイメーヘンを4-1の大勝で後にした。

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レアルはホームでのセルタ・デ・ビーゴ戦で辛くも勝利した。終了5分前にカルロス・エスピが決勝点となる2-1のゴールを決めた。これにより、ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは首位FCバルセロナを勝ち点3差で追っている。

スペインの強豪はチャンピオンズリーグのリーグフェーズで、4勝による勝ち点12で首位に並んでいる。同じ勝ち点を獲得しているのはパリ・サンジェルマンだけだ。

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PSVは24位に位置し、プレーオフの出場圏内に辛うじて入っている。最初の4試合で獲得した勝ち点は4だ。

PSVの予想先発メンバー：コヴァージュ；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ；佐野、マイナンス、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。