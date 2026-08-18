マルク・ククレジャは日曜午後、シャルケ04対レアル・マドリー（0-3）の試合でボールに触れるたびにブーイングを浴びた。ドイツのファンは、2024年の欧州選手権準決勝を明らかに忘れていない。

ククレジャはこの夏、6000万ユーロでチェルシーからレアル・マドリーへ移籍した。だが、日曜日にようやくデビューを果たした。

ここ数週間は休暇中だったためだ。7月19日のワールドカップ決勝まで、その世界大会に出場していた。

ククレジャはスペインのワールドカップ制覇に貢献し、大会では2アシストを記録するなど重要な役割を果たした。2024年にも、この南欧の国が欧州選手権を制した際に、スペイン人DFは大きな役割を担っていた。

とりわけドイツ戦では、ククレジャが注目の的となった。その準決勝の終盤、1-1の場面でジャマル・ムシアラのシュートがこのDFの腕に当たった。

ドイツにPKは与えられず、スペインは延長戦の末に勝利した。試合後、UEFAはドイツにPKが与えられるべきだったと認めた。

ゲルゼンキルヒェンのファンは、この出来事を明らかに忘れていなかった。左サイドバックは61分にピッチへ入り、ボールに触れるたびにブーイングを浴びた。

それでも、ククレジャ自身はレアル・マドリーでのデビューに満足していた。「本当にうれしい。ここ数年のハードワークがついに報われたのを見られて素晴らしい」