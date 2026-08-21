スペイン紙『Sport』が報じている。

新たなプロトコルでは、原則として、主審が物議を醸す判定について、画面越しのファンとスタジアムの観客に向けて場内アナウンスで説明し、それが当然テレビ中継でも聞こえる形になることが定められている。スペインサッカーにおける絶え間ない論争への対抗策として考えられたこの取り組みは、同紙によるとエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウの門前では限界に突き当たっているという。

その理由は、単純にこのレコードマイスター独自の規定にある。レアルは、本拠地の舞台裏で行われるテレビクルーの業務に対し、極めて厳しい条件を設けている。

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審判アナウンス：なぜレアル・マドリーに制裁はないのか？

クラブはテレビ局の立ち入り権限を大幅に制限し、接続を許可するのはキックオフ直前のごく短い時間帯だけだ。この厳しく区切られた時間枠によって、審判による説明を実務上円滑に実施することは、事実上不可能になっている。

そのため、マドリーのホームゲームで説明が行われないことについて、連盟から明確な制裁は科されていない。技術審判委員会は、各会場で現地の運営条件が整い次第、審判はどのスタジアムでも説明することができ、またそうすることになると明言した。プロトコル自体はリーグ全体で例外なく適用されるものの、ベルナベウでの導入は、レアルがメディアパートナーに課している技術的・物流的な障壁だけが原因で頓挫している。

レアル、ラ・リーガ、そしてRFEFの対立は以前から続いている

この拒否姿勢は、レアルの首脳陣、ラ・リーガ上層部、そしてRFEFとの緊張関係にぴたりとはまるものだ。各当事者の間では、スペイン1部の商業化、力関係、そして運営上の細部をめぐる根本的な対立が長らくくすぶり続けている。テレビパートナーへのアクセス拒否は、この力の誇示におけるクラブの妥協しない方針を映し出している。

開幕節で最初のテスト運用が行われた後、この透明性向上策は第10節から全面的に拡大される予定だ。リーグの狙いは、審判を主役にすることでは決してなく、複雑な試合状況に対する彼らの解釈への受容をより高めることにある。