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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、バルセロナとレアル・マドリーの次のエル・クラシコを前に、スペインの二大クラブをめぐる長年の論争に見解を示した。リヴァプールの元監督は、このライバル関係にこれまで抱いてきた思いを振り返るとともに、カンプ・ノウでの一戦で現在どちらの勝利を願っているかを明かした。

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クラシコでクロップが応援するチームが明らかに

クロップ監督は、バルセロナとレアル・マドリーが激突する注目の一戦を観戦すると明かした。バイエルン・ミュンヘンとアーセナルによるチャンピオンズリーグの試合のハーフタイム中に語ったドイツ代表監督は、この対戦が自身のサッカー人生を通じて常に身近にあったと説明した。

スペインサッカー界の勢力図は変化してきたが、クロップ監督は今もこのライバル対決に強い関心を寄せている。ここ数週間で調子を大きく上げているバルセロナのスター選手、ドイツ人FWカリム・アデイェミにも注目するという。

過去の反感と現在の本命

Getty Images

リヴァプールの元指揮官は、このライバル対決の重要性ゆえに欠かさず見ていると認めた。「もちろん、バルセロナとレアル・マドリーのエル・クラシコは見る。人生のどの時期にも、この試合を見てきた」とクロップ監督は語った。Bulinewsが伝えている。

かつてどちらを応援していたかについて、ドイツ代表監督は、レアル・マドリーの守備陣が歴史的に見せてきた激しいプレーを理由に、伝統的にバルセロナを支持していたと率直に語った。「以前は、ペペや他のマドリーのDFの行動に反感があったので、どちらかといえばバルセロナを応援していた」と説明し、「今は、より良いチームを応援する。現状を見る限り、それはおそらくバルセロナだ」と続けた。

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スペインの強豪2クラブで対照的な結果

クロップ監督がこう評したのは、両クラブが欧州の舞台で対照的な結果を迎えた中でのことだ。ハンジ・フリック監督率いるバルセロナはチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れ、この試合では司令塔のダニ・オルモが重い筋肉の負傷を負った。スペイン人選手は1カ月の離脱となり、重要なカンプ・ノウでの一戦を欠場する。

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一方、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーは、RBライプツィヒに4-1で大勝して勢いに乗っている。キリアン・エンバペはこの快勝で1得点1アシストを記録した。ただし、レアル・マドリーはスターウインガーのヴィニシウス・ジュニオールを出場停止で欠いたまま、バルセロナと対戦しなければならない。

代役としての活躍が求められる





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今季最初のクラシコにヴィニシウスが出場できないため、モウリーニョ監督は攻撃陣の大幅な組み替えを迫られる。ポルトガル人指揮官は、サイドの穴を埋める役割をヤン・ディオマンデに大きく託すとみられる。

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控えのFWディオマンデはライプツィヒ戦で終盤に見事なボレーシュートを決め、出場機会を求めて存在感を示した。直近4試合での成績は3得点1アシストとなった。マドリーがクロップ監督の見立てを覆すには、ディオマンデがスペイン最大の舞台でもその好調ぶりを再現する必要がある。



