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バルセロナがマンチェスター・ユナイテッドの逸材JJ・ガブリエルの獲得を断念し、ライバルのレアル・マドリーがこの10代の選手との契約をまとめる道が開けた。バルセロナは選手側と長期にわたって交渉したが、最終的に、このFWを獲得するために必要な金銭的条件は若手有望株に対して高すぎると判断した。

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ラ・マシア移籍を阻んだ資金面の問題

JJ・ガブリエルのカタルーニャ移籍を巡る憶測が勢いを増したのは、16歳の同選手が マンチェスター・ユナイテッドからの退団を希望した 9月のことだった。このイングランドの逸材が バルセロナのカステルデフェルスで数週間にわたり個別トレーニングを行う と、ラ・マシアへの移籍が間近だとの見方が強まった。

バルセロナは移籍を検討し、ガブリエルの代理人側とも交渉したが、クラブ首脳陣は膨らむ費用を受け入れなかった。 ガブリエルはその後、11月17日にオールド・トラッフォードを去ることを認めた が、バルセロナはトップチームで実績のないアカデミー出身選手に対して総額の負担が釣り合わないと判断し、獲得には動かなかった。

総額1000万ユーロの内訳

スペインから伝わった詳細により、バルセロナが交渉から撤退した理由が明らかになった。カデナSERの番組『エル・バル』で、ジャーナリストのシケ・ロドリゲス氏は、この移籍にかかる総額が1000万ユーロ近くになると明かした。

マンチェスター・ユナイテッドが受け取る通常の育成補償金は約35万ユーロにすぎない 一方、ロドリゲス氏は、その金額は実際の支出のごく一部だと指摘した。膨らんだ費用には、ガブリエルの給与に関する負担、家族が関わる金銭的な支払い、仲介者への多額の手数料も含まれていた。

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高額な賭けを回避したのか

ガブリエルは将来有望な攻撃的選手として広く評価されており、獲得可能になったことは移籍市場で興味深い機会だった。それでも、シニアレベルの公式戦にまだ出場していない10代の選手に1000万ユーロ近くを投じることには、極めて大きな金銭的リスクが伴う。

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若手選手の獲得には、どれほど高く評価されていても常に不確実性がある。ガブリエルの最近のSNSでの活動を巡る疑問も踏まえれば、バルセロナは交渉から手を引くことで、問題を生みかねない投資を避けたことになる。

法的な調査が続く中、マドリーが獲得に迫る

クラシコのライバルが獲得争いから撤退したことで、レアル・マドリーはガブリエルのベルナベウ移籍をまとめる態勢にある。ただし、移籍がすべて決着するまでには、ピッチ外で問題が生じる可能性も残る。

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マンチェスター・ユナイテッドは、ガブリエルが同クラブのアカデミーに登録されていた間に外部の関係者が接触したかどうかを積極的に調査しており、退団の経緯を巡って 法的措置を取る可能性 が残されている。