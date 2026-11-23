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レアル・マドリーは月曜日、チャンピオンズリーグのオランダ・アイントホーフェン戦を前にバルデベバスで最終調整を行った。この練習には主力2選手の姿がなかった。

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スペイン紙『マルカ』は「エンドリッキとダンフリースはほかのチームメイトとともにピッチに姿を見せなかった。両選手の試合出場は、ほぼ確実に見送られることになる」と報じている。

ブラジル人FWについて、レアル・マドリーは公式サイトでメディカルレポートを発表。「本日、クラブのメディカルスタッフによる検査をエンドリッキが受けた結果、左脚内転筋の筋肉系の負傷と診断された。今後も経過を観察していく」としている。

一方、ラウール・アセンシオとロドリゴ・ゴエスも全体練習に参加しなかった。

両選手は引き続き個別の回復プログラムに取り組んでおり、まだチーム練習に復帰できる状態ではない。

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また、スペイン紙『アス』によると、エンドリッキの離脱期間は2〜3週間になる見込みだ。一方、ダンフリースの出場は依然として不透明だという。

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デンゼル・ダンフリースはオランダ代表で180分間プレーしてからレアル・マドリーに合流した。セルタ戦では完全休養が与えられ、試合を通してベンチから見守っていた。

一方のエンドリッキは、ブラジル代表で119分間プレー。日本戦で19分間、シンガポール戦でフル出場を果たした後、セルタ戦でも19分間ピッチに立っていた。

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レアル・マドリーの練習は、ボール感覚を取り戻し、パフォーマンスのリズムを維持するための戦術練習とミニゲームに限定された。

『アス』は、フェルラン・メンディの復帰が目前に迫っていると伝えている。このフランス人選手は数週間前からチーム練習に参加しており、状態については非常に前向きな兆候が見られるという。近いうちにメンバー入りを果たす見込みだ。

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メンディの復帰はセルタ戦の前にもすでに検討されていた。しかし、回復過程には最大限の慎重さが求められることから、コーチングスタッフとメディカルスタッフは判断を見送った。

フェデ・バルベルデは先発に復帰する見込みだ。ラ・リーガの試合では、インターナショナルウィーク中の長距離移動を強いられた影響でベンチスタートとなっていた。バルベルデは機内で一夜を過ごし、昨日の木曜日に到着。その後、金曜日に練習へ向かっていた。

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アイントホーフェン戦での先発は確実だ。セルタ戦後の記者会見でモウリーニョが出場を明言したヴィニシウス・ジュニオールも同様に先発する。

また、中盤にはチュアメニが戻る。スタメンを大幅に変更することや、ユース選手を起用することは想定されていない。

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最終的な招集メンバーの発表を前に、ダンフリースの出場は依然として不透明だが、エンドリッキの欠場はすでに確定している。