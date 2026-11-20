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マンチェスター・ユナイテッドにまたしても痛手だ。若き逸材JJ・ガブリエルがオールド・トラッフォードを離れ、レアル・マドリーへ移籍することを決断。クラブは欧州屈指の有望株の一人を引き留められなかったことを認めた。マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーを揺るがす移籍となった。

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正式発表が待たれるなか、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、JJ・ガブリエルはレアル・マドリーと契約し、同クラブのユースアカデミーに加わる予定だという。欧州サッカー界で最も注目される若手の一人とされる16歳のイングランド人選手は先日マンチェスター・ユナイテッドを退団しており、獲得を狙う他クラブとの争いを制したレアル・マドリーがバルデベバスへ迎え入れることになった。

実際、ユナイテッド退団が確定した後、JJ・ガブリエルはレアル・マドリーの練習施設を訪問。スペインの巨人への移籍はもはや時間の問題であり、メレンゲがイングランドの若き逸材を巡る争奪戦を制したことを裏付ける動きとなった。

マンチェスター・ユナイテッドのオマル・ベラダCEOは『スカイスポーツ』のインタビューで、クラブは選手を引き留めるために全力を尽くしたものの、退団の決意はあらゆる努力を上回るものだったと明かした。

ベラダCEOは「我々はすべてを、文字通りすべてを尽くしてJJ・ガブリエルを引き留めようとした。彼と家族が退団を決断したのは明らかで、我々としては彼の成功を祈ることしかできない」と語った。

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さらに、無念さと誇りを同時ににじませながら、こう続けている。「我々が求めているのは、ここにいたいと望み、マンチェスター・ユナイテッドの一員になることを大きな名誉だと感じてくれる選手だ」

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マンチェスター・ユナイテッドのCEOは「JJはまだ非常に若い選手であり、メディアからも大きな注目を集めていることを忘れてはならない。我々の最優先事項は彼の身の安全だ」と強調した。

また、「我々のアカデミーとコーチたちは称賛されるべきだ。彼らは彼の成長に貢献してくれた。今でも、ユナイテッドこそが彼がキャリアを続け、成長していくうえで最適な場所だと信じている」と付け加えた。

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ベラダCEOは、今季のシェイ・レイシー、そして以前のコビー・メイヌーに見られるように、マンチェスター・ユナイテッドには若手育成の輝かしい歴史があると強調し、クラブは若手にチャンスを与えることをためらわないと指摘した。

「マンチェスター・ユナイテッドには若い才能を育ててきた輝かしい歴史がある。今季のシェイ・レイシー、そして以前のメイヌーがそうであるように、我々はチャンスを与えることをためらわない」

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ガブリエルの退団は、マンチェスター・ユナイテッドにとって極めて厳しいタイミングでの出来事となった。チームはプレミアリーグで最悪とも言える時期を過ごしており、新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノのもとでチームの再建を図っている最中だ。来たる1月には大幅な刷新も取り沙汰されている。

一方のレアル・マドリーは、若手の獲得市場でまたしてもライバルに痛烈な一撃を見舞った。近年数多くのスター選手を輩出してきたバルデベバスのアカデミーで得られるチャンスとクラブのスポーツプロジェクトを示し、選手と家族を説得することに成功した。

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ガブリエルは、欧州屈指の若い才能を獲得し、将来の大スターへと育て上げる方針を貫くレアル・マドリーのアカデミーにとって、大きな戦力になると期待されている。

結局のところ、JJ・ガブリエルの退団はマンチェスター・ユナイテッドに明確なメッセージを突きつけるものとなった。才能ある選手を引き留めることはかつてほど容易ではなくなり、ビッグクラブはアカデミーから現れるあらゆる才能に目を光らせている。そしてクラブは、未来のスターたちに自らの将来は他のどこでもなくオールド・トラッフォードにあると納得させるため、これまで以上の努力を払わなければならない。