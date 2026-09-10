レアル・マドリーとアルダ・ギュレルが、2032年半ばまでの契約延長で基本合意に達したと『The Athletic』が報じている。21歳のトルコ人MFは、スペインの首都で見せてきた力強い成長がこれで報われることになる。

ギュレルは2023年夏、3000万ユーロ弱でフェネルバフチェから加入した。当初は出場機会が多くなかったが、シャビ・アロンソとアルバロ・アルベロアの下で役割は次第に拡大。現指揮官のジョゼ・モウリーニョも、このクリエイティブなタレントを継続的に起用している。

今季のギュレルはここまで4試合中3試合で先発し、中盤の創造性を担う頭脳と見なされている。エスパニョール戦の2-1勝利では重要なアシストを記録し、先発しなかった1試合、下位に低迷するマラガとのホームゲームでは途中出場から4分で4-0の決勝点を決めた。

ギュレルは水曜日、レアル・マドリー対インテルの試合に先立ち、前季チャンピオンズリーグのBreakthrough Player賞を受賞した。左利きの同選手は昨季、欧州最高峰の舞台で14試合中13試合に先発し、2ゴール4アシストを記録している。

なお、インテル戦は出場停止だったギュレルは、ここまで白い巨人で119試合に出場し、19ゴール26アシストをマークしている。代表33試合出場の同選手は、この夏のワールドカップでもトルコの主役だったが、チームは期待を裏切り、2連敗で早々に敗退した。

「レアル・マドリーの幹部は今夏、なぜクラブが中盤にこれ以上投資しなかったのかをすでに説明していた」とThe Athleticは伝えている。「彼らはジュード・ベリンガムやギュレルのような選手を、将来に向けた重要な土台と見なしていた」

「今回の新契約は、その意味でギュレルが遂げてきた成長と、クラブ内で確立した重要性に対する報酬でもある」。レアル・マドリーからの正式発表は、通常であればまもなく行われる見通しだ。