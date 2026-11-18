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レアル・マドリーがアルダ・ギュレルと新たな契約を結んだ。

フロレンティーノ・ペレス会長率いるスペインのクラブが、公式声明で発表した。「レアル・マドリーCFとアルダ・ギュレルは、選手の契約延長で合意しました。ギュレルは2032年6月30日までクラブに残ります。

アルダ・ギュレルは2023年7月、18歳でレアル・マドリーに加入しました。私たちのユニフォームを着て過ごした4シーズンで126試合に出場し、チャンピオンズリーグ、FIFAクラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、ラ・リーガ、スペイン・スーパーカップを各1回、計5タイトルを獲得しました。

トルコ代表としても38試合に出場しています。

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昨年9月には、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグで『シーズンのブレイク選手』賞を受賞しました」

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トルコ人の攻撃的MF本人も、次のように語った。「初めてレアル・マドリーのユニフォームを着たとき、自分が壮大な歴史の一部になるのだと分かりました。今も同じ誇りと喜びを感じていますが、責任はさらに大きくなっています」

「世界最大のクラブで、サッカーの歴史に名を刻んだレジェンドたちの足跡をたどれることは、僕にとって大きな名誉です。これからも長くこのユニフォームを着て、ともに新たなタイトルを勝ち取り、いつかこの唯一無二の歴史に自分の足跡を残すことが夢です」

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「初日からずっと僕を支えてくれたすべての人に感謝したいです。特にフロレンティーノ・ペレス会長、家族、チームメイト、そして一緒に仕事をしてきたスタッフと監督たちです。何よりも、いつも僕たちを限りなく支えてくれた世界中のマドリーファンに感謝しています。これからも一緒に素晴らしい日々を重ねていきましょう！ このクラブの一員であり続けられることをとてもうれしく思います。2032」

レアル・マドリーのポルトガル人監督、ジョゼ・モウリーニョはすでに、アルダ・ギュレルと、もう一人の優れた攻撃的MFであるイングランド人のジュード・ベリンガムを共存させている。

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今後を見据えると、フロレンティーノ・ペレス会長は「スペシャル・ワン」に、ニコ・パスをこの2人に加えるという新たな任務を与えるかもしれない。

実際、今シーズン終了後には、レアル・マドリーは2004年生まれのアルゼンチン人攻撃的MFに対し、8000万ユーロを支払って買い戻し権を行使できる。これは昨夏の移籍市場でコモから受け取った6000万ユーロより、2000万ユーロ高い額だ。

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戦術的な選択肢の一つは、アルダ・ギュレル、ジュード・ベリンガム、ニコ・パスを並べる4-2-3-1の採用だ。創造性豊かな3人は、デイヴィッド・ベッカム、ジネディーヌ・ジダン、ルイス・フィーゴがいた「ギャラクティコス」のトリオに匹敵する。

もちろん、最前線にはエースのキリアン・エンバペがいる。エンバペはトルコ人のチームメイトの契約延長に際し、「ありがとう。今夜はよく眠れそうだ」とメッセージを送った。

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その場合、出場機会を犠牲にすることになるのはブラジル人のヴィニシウスとエンドリッキだ。後者には移籍市場でミランとローマが引き続き関心を寄せている。