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レアル・マドリーは土曜夜のラ・リーガで、まさかの敗戦を喫した。本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアラベスに1-2で敗れた。ディーン・ハイセンの短すぎるバックパスが失点の引き金となり、2失点目の場面でも対応が振るわなかった。キリアン・エンバペの追撃弾もレアル・マドリーに勝ち点をもたらさなかった。勝ち点33のレアルは、アトレティコ・マドリー（34）と、日曜に試合を控える首位バルセロナ（36）に次ぐ3位となった。

アラベスがベルナベウの雰囲気にのまれていないことは、開始1分に早くも明らかになった。素早い攻撃からパブロ・イバニェスがボールを受け、左足のシュートをわずかに枠外へ放った。難を逃れたレアルは、ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エンバペ、イブラヒマ・コナテを通じて先制点を狙ったが、いずれもGKアントニオ・シベラを破れなかった。

後半再開直後、アラベスが0-2としたかに見えた。アブデラフマン・レバッハが後方からの鋭いパスを受けてスペースを作り、力強い高いシュートで見事に決めた。もし靴のサイズが3つ小さければ、ゴールは認められていただろう。レアルはエンバペの強烈なシュートで応戦したが、好守を見せるシベラを破れなかった。

するとアラベスがカウンターから突如先制する。縦へのパスに走り込んで受けたトニ・マルティネスは、ハイセンとの競り合いに敗れた。しかし、スペイン人DFはティボー・クルトワへのバックパスが短すぎるという痛恨のミスを犯した。マルティネスがボールを奪い、コナテの懸命な対応も及ばず決めた。0-1。

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モウリーニョ監督は60分を過ぎてアルダ・ギュレルに代え、カルロス・エスピを投入した。トルコ人選手がベンチに座って間もなく、アウェーのアラベスがリードを2点に広げる。レアルでプレーしたマリアーノ・ディアスが、反応の遅れたハイセンの背後へボールを送ると、アンヘル・ペレスが競り勝った。右サイドバックのペレスはクルトワをかわして流し込んだ。

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レアルは結果をつかもうと攻勢を強め、ベルナルド・シウバが足のアウトサイドで放ったシュートはわずかに枠を外れた。残り20分で、ついに追撃弾が生まれる。ベリンガムからパスを受けたエンバペは巧みに一瞬間を置き、今度はなすすべのないシベラの守るゴールへ、確実につま先で押し込んだ。1-2。

今季何度もレアルを救ってきたスーパーサブのエスピは、終了5分前にもヘディングでチームに少なくとも勝ち点1をもたらすかに見えた。ボールはゴールのファーサイドに収まると思われたが、ポストの内側に当たってシベラの吸い付くような手に収まり、ストライカーは信じられない様子だった。

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その数分後、ベリンガムが簡単に倒れると、主審のセサル・ソト・グラードはPKを指示した。カルバン・クラインのモデルでもあるベリンガムは自らキッカーを務めようとしたが、VARチェックの結果、ソト・グラード主審は倒れ込んだと判断。2枚目のイエローカードで退場となり、早めにピッチを後にした。

レアルは終盤、勝ち点1を手にするために全力を尽くした。しかし追いつくことはできず、公式戦10連勝の後に敗戦を喫した。