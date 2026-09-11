レアル・マドリーからのレンタル選手フランコ・マスタントゥオーノがハットトリック、フィオレンティーナを今季初勝利に導く

フィオレンティーナの監督交代は、金曜夜にいきなり結果を出した。解任されたファビオ・グロッソの前任者であり、とりわけ後任でもあるパオロ・バノーリの下、ラ・ビオラはヴェネツィアに敵地で2-4と勝利した。レアル・マドリーからのレンタル選手フランコ・マスタントゥオーノがハットトリックの活躍を見せた。

フィオレンティーナはヴェネツィアで悪い入りとなり、前半半ばにアコル・アダムスがホームチームに先制点をもたらした。セビージャから加入したナイジェリア人は、巧みにボールを見送ったあと、うまくファーサイドへ流し込んで1-0とした。

30分前後になると、マスタントゥオーノが立ち上がった。まずはニアへの強烈なシュートで同点弾を決め、さらにその数 moments後には、再びペナルティーエリア外から豪快に突き刺して1-2とした。

後半には、途中出場のマテオ・ペッレグリーノがフィオレンティーナのリードを広げ、その後にマスタントゥオーノがハットトリックを完成させた。アルゼンチン人は、最初のシュートをGKに止められたあと、やや幸運な形で押し込んだ。

終盤には、リッジチャーノ・ハプスにも個人的なハイライトがあった。元フェイエノールトの彼はアシストを記録し、アントワーヌ・オノーに2-4の最終スコアを決めさせた。

今夏、移籍金に実に1億5000万ユーロを投じ、マスタントゥオーノ、ラドゥ・ドラグシン、アレックス・ヒメネスといった名の知れた選手たちもレンタルで加えたフィオレンティーナにとって、この初勝利の味は格別なものになるはずだ。

4試合で勝ち点3と、フィオレンティーナのスタートはいまだ悲惨なものだが、ラ・ビオラは来週日曜のナポリ戦で、この初勝利を足がかりにしたいと考えている。ヴェネツィアはひとまず勝ち点0で最下位に沈んでいる。











