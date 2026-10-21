レアル・ベティスMFファクンド・ベルナル、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルへの「頭突き」による暴行で重い出場停止処分

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レアル・ベティスのMFファクンド・ベルナルが、バルセロナのFWラミン・ヤマルとの激しい衝突を受け、4試合の出場停止処分を科された。ウルグアイ人のベルナルは、週末に5-2で敗れた波乱の一戦で、10代のヤマルに頭突きをして退場となっていた。

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4試合の出場停止処分が確定

ベルナルに対し、スペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会は水曜日、4試合の出場停止処分を科した。この処分は、週末の退場を受けたものだ。ベティスがバルセロナに2-5で敗れた試合で、ベルナルはベティスが3-2と1点差に詰め寄った直後の54分に退場となった。

この退場によって、重要な一戦の流れは完全に相手側へ傾いた。23歳のMFは今後、長期間にわたり試合に出場できなくなる。その行為に対し、スペインサッカー連盟は厳しい処分を下した。

ラミン・ヤマルとの衝突

RFEFが水曜日に公表した規律委員会の報告書には、重い処分に至った具体的な理由が記されている。報告書によると、ベルナルはヤマルの首をつかみ、頭突きを2回した。ウルグアイ代表のベルナルは、ボールがプレー中でない場面でヤマルに暴行を加えたと判断された。

同連盟の規律規定では、こうした暴力行為には4～12試合の出場停止処分が科される。ベルナルに科されたのは、この行為に対して規定が認める最低限の処分だった。ヤマルも退場につながった行為に先立ち、ベティスのMFを突き飛ばしたとして、この激しい衝突の中で警告を受けた。

Getty Images

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さらに規律処分

レッドカードの後、試合はベティスにとって完全に崩れた。数的優位を生かしたバルセロナは3点を連取。3点目ではヤマルがガブリエウ・ジェズスのゴールをアシストした。

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余波はピッチ外にも及んだ。ベティスのスポーツディレクター、マヌ・ファハルドもスポーツマンシップに反する行為により、2試合の出場停止処分と罰金を科された。

重要な試合を欠場

ベルナルはベティスにとって重要なリーガの連戦を欠場する。セルタ・ビーゴ、マラガ、エルチェとの試合に加え、11月22日に行われるセビージャとの激しいダービーにも出場できない。

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シーズンの重要な時期に、今回の出場停止はチームの中盤の選手層にとって大きな痛手となる。ベティスは現在、勝ち点19でリーガ4位につけている。