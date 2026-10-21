レアル・ベティス対フェイエノールトの試合中、エスタディオ・ラ・カルトゥーハのピッチの状態に視聴者から驚きの声が上がった。ジャーナリストやサポーターはSNSで芝の状態に苦言を呈している。

上から見ても、ところどころ芝がほとんど残っていないのが分かる。ピッチに近い位置からのカメラ映像では、その状態の悪さがさらに際立つ。

デ・テレグラーフ紙の記者イェルーン・カプテインスは、芝の塊が飛び散る様子を目にした。「レアル・ベティス対フェイエノールトのピッチは、信じられないほど状態が悪い」とXに投稿している。

さらに「チャンピオンズリーグの試合にふさわしくないピッチだ。芝の塊が飛び散り、あちこちに芝のない箇所がある。今ではこんな光景はほとんど見ない」と続けた。

複数のファンも、ピッチが決して良い状態ではないことに気づいた。「オランダのアマチュアクラブの平均的な第3グラウンドでさえ、この畑よりましだ」とリチャードさんはXに投稿。アリエンさんも「テルスターのピッチはベティスのピッチより4倍良かった」と付け加えた。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは試合前の記者会見で、すでに芝の状態に苦言を呈していた。「最適な状態ではない。私たちの直近の試合では芝が素晴らしかったが、今回はそれほどではない。原因は分からないが、チャンピオンズリーグのレベルで期待するようなピッチではない」

一方、ベティスのマヌエル・ペジェグリーニ監督は、その理由として最近ホームゲームが多かったことを挙げた。「うちには素晴らしいグラウンドキーパーがいるので、早く修復されることを願っている。ただ、たとえピッチの状態が悪くても、相手と同じだけ我々も影響を受ける」